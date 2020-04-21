“职工大讲堂”传递最美声音 成为助企发展“加油站”

聚焦企业发展、讲述成长故事、交流经验技能、传递榜样力量……东北制药“职工大讲堂”里，职工唱主角，通过“职工讲、讲职工”的模式为职工搭建起成长成才平台。2018年企业通过混改加入辽宁方大集团后，“职工大讲堂”更是成为给职工精神补钙、引领职工思想的主要阵地。

如今，“职工大讲堂”已成为东北制药文化品牌，在推动职工队伍整体素质提升、促进企业高质量发展中彰显出日益重要的作用。

成为人才成长的“加油站”

从生产工艺流程到技能经验切磋分享，无论是党员干部还是普通员工，在“职工大讲堂”这个交流平台里都倾囊相授，让更多员工学到本领，汲取成长动力。

在213分会其中一期“职工大讲堂”上，213分厂副厂长从左卡尼汀产品当前的生产组织、产能安排和班次等实际情况出发，结合各生产工序的物料消耗计算、收率及质量的关键点控制等，讲解如何提升综合技能。此次大讲堂高度契合生产实际，通过引入技术交流与现场讲解，对一线员工操作具有重要的指导意义。

物流储运中心围绕“争当质量能手，守住物料管理第一关”举行了一期“职工大讲堂”，大家结合自身体会，互相交流业务操作技巧，共同学习、共同提高，只为把好物料管理第一关。

今年初受疫情影响，东北制药“职工大讲堂”由线下转为线上继续开讲。在微信群里，机关四分会202分厂工艺员刘佳明通过化学反应方程式和工艺流程图，为大家讲解了盐酸缩合物生产工艺过程，贯穿全程的注释使初次接触胡椒环以及胡椒乙腈制备的“新手”也能轻松驾驭理解。在学习文件的最后还加注了常见的异常现象及处理方式，传播知识的同时也将实战经验介绍给大家。

“职工大讲堂不仅为职工提供了一个展现自我价值的平台，而且每次开讲，都是一次分享和学习的过程。”员工们纷纷表示，企业的发展离不开员工的进步，“职工大讲堂”为员工搭建了日常学习平台，每一次开讲都引导着大家在干中学、学中干，形成比拼赶超、奋勇争先的浓厚学习氛围。

成为助企发展“加油站”

2018年，东北制药作为沈阳市惟一的混合所有制改革试点企业，全力推进各项改革任务。混改之初，东北制药通过开展“职工大讲堂”系列巡讲等多种宣传形式，讲形势、讲政策，让员工充分认知、深刻理解“推动国有企业混合所有制改革”的相关精神，以及实行混合所有制改革有利于企业长远发展，符合企业利益，更符合全体干部员工的根本利益，从而引导全体干部员工更加坚定适应新体制、实现新作为的信心和决心，形成了树立新观念、适应新体制、展现新作为的浓厚氛围，为企业改革发展的有序实施提供了坚实保障。

在“职工大讲堂”里，大家建言献策如何堵塞“跑冒滴漏”，如何降本增效，降一分钱也不嫌少；如何严守安全“红线”，安全管理再严也不为过；如何致力环保治理，践行绿色发展理念……员工通过“职工大讲堂”不断提高自我认识，加强自我管理，助推东北制药发展战略落地生效，助推东北制药在新体制、新机制、新机遇下实现高质量发展。

在今年一季度制剂工艺质量分会举行的职工大讲堂上，有员工以《知恩感恩 2020年，我们加油干》为题，表达了2020年加足马力，以饱满的热情投身企业发展，用“变、干、实”托起东北制药美好明天的愿望，博得了在场员工的阵阵掌声。

“职工大讲堂”里，没有惊天动地，也没有华丽辞藻，但传递的却是满满的正能量和员工脚踏实地的拼搏干劲。正是有这些奋发向上的不竭动力，才使得东北制药不断呈现勃勃生机。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)