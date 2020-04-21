中国移动上线VR云游珠峰直播内容

近日，中国移动推出了云端看珠峰5G+4K+VR慢直播活动，在雪域高原带你VR云游世界屋脊，360度全景实时直播珠穆朗玛峰。依托于中国移动前沿的5G技术和咪咕4K+VR超高清直播技术，海拔5300米珠峰大本营、5800米过渡营地的VR慢直播已在咪咕视频、移动云VR顺利上线。与此同时，中国移动还将不断刷新本次珠峰直播的高度，预计4月25日前完成6500米前进营地的2个5G基站以及所有点位的建设开通，届时，中国移动5G信号将覆盖到珠峰峰顶，并创下国内海拔最高的5G+VR直播新记录，5G见证新高度。

在高海拔、低气温的极限环境下，如何保障5G信号和4K、VR超高清画面传输的稳定流畅成为了本次珠峰慢直播的技术难点。为完成珠峰直播5G建设和通信保障，中国移动在海拔5300米珠峰大本营、5800米过渡营地、6500米前进营地，通过SA+NSA组网的形式建设5个5G基站，网络维护优化人员坚守在海拔5300米以上的区域7*24小时值守，保障5G网络的畅通。而中国移动咪咕在超高清直播领域的成熟技术硬核支撑了本次云端珠峰直播，保证了前方超高清画面的4K传输和360度VR全景摄像头的流畅呈现。

为满足用户全场景“浸”赏珠穆朗玛峰的需求，中国移动为观众提供了两种VR云游珠峰的方式——咪咕视频手机端裸眼看VR、移动云VR沉浸式看珠峰。

首先，观众可以选择进入咪咕视频VR看珠峰专区，通过触控屏幕或转动手机进行视角的360度自由切换，实现裸眼看VR，轻松打破时间与空间限制，“飞跃”雪域高原，实时云看珠峰实况。与此同时，用户还可以通过佩戴VR头显设备（一体式或分体式VR眼镜）进入“移动云VR”，足不出户畅享VR全景看珠峰的体验。

此外，咪咕视频还上线了航拍纪实、旅游探秘、高原纪录片等众多珠峰VR优质内容。（夏晓伦）

(责编：夏晓伦、乔雪峰)