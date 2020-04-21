江苏淮安：税收扶持开启企业复工复产“加速模式”

人民网北京4月21日电 “疫情防控期间国家的税费优惠政策一条接着一条，直接帮助企业盘活了资金链，为这些‘真金白银’的支持点赞！”淮安旺旺食品有限公司财务经理高捷给记者算了一笔账，根据相关政策，公益捐赠可以在计算企业所得税时全额扣除，这一项就为企业减税7万元左右，从2月至6月，企业还可享受企业基本养老保险、失业保险、工伤保险单位缴费部分的全额免征，每月可省70多万元，进一步减轻了企业运营负担。

疫情发生以来，国家先后出台5批23项税费优惠政策。为切实减轻企业在疫情防控期间的纳税负担及经营负担，江苏淮安税务部门立足税收职能，频出硬招实招，精准推送税费优惠政策，加速推动政策落实到位，帮助企业解决复工复产的难点堵点，助力经济社会发展步入正轨。

“云办税”按下复工复产“快进键”

“在这个特殊时期，不用去税务窗口排队，税企双方无需见面，在网上就迅速地把办税事项搞定了，这真是实实在在的方便！”说到办税的事，江苏和兴汽车科技有限公司财务人员欧健抑制不住心中的感激之情。

受疫情影响，和兴汽车人员前期到岗率仅有47%，短期内恢复产能压力较大，企业资金流转出现问题。税务部门得知后，立刻连线企业财务人员开展疫情防控期间办税流程辅导，并告知企业2月可以申请留抵退税170多万元，相关手续通过网络即可直接办理，资料也可邮寄传递。

疫情防控期间，淮安税务部门全力落实各项支持疫情防控的税收政策，对疫情防控重点保障物资生产企业，全额退还增值税增量留抵税额，已对涉及的39户企业进行提醒辅导，2月申报期5户已申请留抵退税，退税金额769.9万元。同时，淮安税务部门还全力落实好纳税人提供疫情防控重点保障物资运输收入免征增值税等政策，所属期2月份已申报减免的一般纳税人共计208户，减免税额902.38万元。为落实个税支持疫情防控政策，淮安税务部门已点对点开展政策宣传单位182个，享受免税政策人数1829人，免税的临时性工作补助和奖金发放金额431万元。

“云服务”化解纳税人心中“牵挂”

2月3日，江苏天士力帝益药业有限公司陆续复工。但在疫情的影响下，人员到位存在困难，相关资料也有不齐全，眼看2月15日纳税申报期临近，公司财务总监朱玲焦急万分，她十分担心因未按期申报影响公司正常运转。

“申报能否延期？材料能否邮寄？”一筹莫展的她，只好给淮安清江浦区税务干部发去微信，焦急地询问如何处理。最终，朱玲得到了肯定的答复，办妥了各个申报事项。“税务部门不厌其烦帮企业解决问题，虽然大家没能见面，但让我倍感温暖。”朱玲说道。

为全面适应疫情防控期间企业和个人办理涉税缴费各个方面需求，淮安税务部门将管理执法的档位调至“宽松”，临时性拓宽网办受理范围，施行资料容缺办理，放宽部分行为处罚尺度，并延长申报期至2月28日，推迟非重要紧迫性入户检查、核查。同时，全方位开展税务“云服务”，做到问题即问即答、需求即提即应、困难即出即纾，真正实现“网上办、掌上办、线上跑、邮寄送”，用税务的“多动嘴、多跑腿”，为纳税人化解困境，让纳税人把更多精力集中在防疫和生产上。

据了解，淮安税务部门还全力推进发票业务O2O模式，依托电子税务局和邮政快递平台，实现发票申领“网上批、快递送、不见面”服务新模式。此外，跨区域涉税事项报验管理事项也实现线上办理。今年以来，跨区域涉税事项报告线上办理比例为100.00%，跨区域涉税事项报验线上办理比例98.08%，跨区域涉税事项信息反馈线上办理比例达99.91%。

“云关爱”让企业发展更有“安全感”

2月5日，国务院常务会议确定一批支持防疫保供的财税金融政策。淮安锦绣天和大酒店可以享受提供生活服务免增值税政策。得知这一消息，淮安税务部门第一时间联系酒店财务人员，送上税收助企抗“疫”的好消息。

“没想到已经缴纳的税款还能退还，仅1月份就减免增值税33561.56元，这笔钱真是‘及时雨’，有效缓解了疫情导致的流动资金紧缺问题。”酒店高会计告诉记者，酒店二月没有开门营业，三月直到10号以后才营业，但经营状况并不理想，而各种运营成本，特别是还要支付员工薪酬等，让企业压力很大。

为了让企业“轻装上阵”，顺利复工复产，淮安税务部门从企业复工之际，便持续关注企业动态，防疫期间的困难性减免政策出台后，淮安税务部门还通过各类线上平台，为企业稳产复工送上关心关爱。

此外，淮安税务部门还在以往微信、QQ、12366服务热线等联络平台基础上，加快淮税通的推广速度，通过税企实时交流、视频培训直播、电子文书送达、税收法规宣传发布等功能，着力解决纳税人信息不畅的燃眉之急，确保纳税人充分享受到支持疫情防控税费优惠政策。目前，全市企业已经开始逐步借助淮税通咨询处理涉税问题。

(责编：栗翘楚、孙阳)