“花式”赚钱不可取（生活漫步）

一些音、视频平台在会员服务上多头收费、自行续费，这种“花式”赚钱方式损害了消费者对平台服务的信心，影响行业发展。只有诚信经营，商家才能行稳致远

疫情防控期间，在家听歌、追剧、看电影，成为不少人的休闲娱乐方式，一些视频、音频在线平台的付费会员用户数多了不少。与此同时，不少用户发现，线上付费视频、音频居然有“会员坑”，想要在线上痛痛快快地看电影、听音乐并不容易。

比如，有的消费者明明只想体验1个月，一些平台在没有提醒的情况下，非要帮你“自动续费”；说好的“免广告”，但其实只免一部分广告，甚至出现“会员专属广告”；不少消费者已经付费成为会员，但观看一些影视剧还要另外花钱，有的还有时间限制……日前，浙江省消保委已就这些问题约谈多家视频、音频平台。不少消费者觉得，这会员权益有限、续费“无限”，总有一种被“钓上钩”“拉进坑”的感觉。

现在，我国网络视频付费用户规模已达3.4亿多人，内容付费收入已超过视频网站总收入的1/3。市场交易讲究优质优价，一分钱一分货，大家都能接受。人们最不能接受的是，花了钱却没买到相应的服务。对在线音、视频平台来说，“免广告”“会员提前看”“资源丰富”“音/画质清晰”，是吸引用户成为会员的主要因素。如果花钱成为会员后，这些增值服务并未有效兑现，就有虚假宣传之嫌。当然，一些商家希望把会员服务分出不同层次，不同的收费对应不同的服务，这也不是不行，关键要把不同等级、分类的收费和服务明细都摆到台面上说清楚。只要信息全面、透明、公平、诚信，消费者自然会各取所需、各选所爱；如果变着法子坑骗用户，就应受到法律法规的惩罚。

说到底，一些音、视频网站在会员服务上做文章，多头收费、自行续费，背后还是不正确的义利观在作祟。这种“花式”赚钱把戏，虽然可能会在短期内增加收入，但从长远来看，却会损害消费者对平台服务的信心，降低用户黏性，进而影响行业发展，其实是“捡了芝麻，丢了西瓜”。

当前，新型线上消费热度不减。作为新消费和服务消费的一种，在线文娱消费对释放消费潜力、促进消费升级意义重大。为此，一方面需要加强行业监管，市场监管部门与消协等社会组织要督促有关企业对照“问题清单”，提交整改方案，限期整改完毕；另一方面，商家也要加强自律，不管是平时还是战“疫”特殊时期，都应当诚信经营，靠优质内容和服务，堂堂正正地挣钱。这条正途任何时候都不能跑偏，唯有如此，才能真正行稳致远。

《 人民日报 》（ 2020年04月22日 19 版）

(责编：任妍、杨曦)