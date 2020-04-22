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为大战大考提供坚强保障（短评）

遥  望

2020年04月22日08:46  来源：人民网－人民日报
 

　　在防控新冠肺炎疫情这场前所未有的大战大考中，纪检监察机关应该怎样以有力监督推动党中央决策部署有效落实？怎样调动激发广大党员干部凝心聚力、众志成城，形成防控合力？各级纪检监察机关用实际行动给出了明确的回答。

　　首先要看到，及时依规依纪依法严查快处疫情防控中违纪违法问题，压实防控责任、回应社会关切，是纪检监察机关的职责所在。对在贯彻落实党中央决策部署中敷衍塞责、弄虚作假、阳奉阴违等问题，对不担当、不作为、推诿扯皮、消极应付等形式主义、官僚主义问题，对在疫情防控工作中失职渎职、挪用救援款物等损害群众利益的违纪违法问题，坚决予以严肃查处和纠正。惟其如此，才能及时维护群众利益，维护人心安定，确保社会大局稳定。

　　另一方面，多一些对基层干部群众关爱和支持，防止追责问责泛化。基层是疫情防控和复工复产工作的第一线，是确保各项措施落实到位的关键所在，纪检监察机关对监督中发现的问题实事求是地进行分析，认真落实“三个区分开来”要求，严格把握政策界限，精准运用监督执纪“四种形态”，对基层干部特别是一线医务人员和防控人员，注重以激励关怀为主，帮助他们减轻压力、缓解疲劳、理顺情绪，确保他们以良好的身心状态投入工作。

　　各级纪检监察机关按照党中央统一部署，坚守职责定位，积极发挥监督保障执行、促进完善发展作用，科学精准稳慎有效实施监督执纪问责，为打赢疫情防控的人民战争总体战阻击战提供坚强纪律保障。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月22日 06 版）
(责编：任妍、杨曦)
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