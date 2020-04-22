“2—3月，社会保险阶段性减免政策共为企业减免真金白银2329亿元。其中，中小微企业减负1893亿元，占81.3%，成为主要受益者。”人社部养老保险司司长聂明隽在21日举行的人社部一季度新闻发布会上说。

1—3月，全国城镇新增就业229万人，同比减少95万人，但3月降幅环比收窄；3月份城镇调查失业率为5.9%，环比小幅回落0.3个百分点。“保居民就业”具体该怎么干？

全面推进复工复产，加快恢复和稳定就业。人社部就业促进司司长张莹介绍，疫情发生以来，人社部门建立了重点企业用工调度保障机制和农民工返岗复工服务保障机制，共帮助重点企业解决招用工近50万人，“点对点”运送农民工近590万人。

打出政策组合拳，减负援企稳岗位。为更好地帮助企业渡难关、稳岗位，各地各部门打出了“免减缓返补”的政策组合拳：截至4月19日，共发放失业保险稳岗返还388亿元，惠及企业302万户；一季度累计支出就业补助资金近百亿元，支持企业吸纳就业、劳动者自主创业和灵活就业。

千方百计挖岗位，多管齐下保重点。高校毕业生，是抓好就业工作的重中之重。为此，人社部门将通过扩大国有企事业单位招聘规模、扩大基层项目招募规模、扩大应征入伍规模，扩大就业见习规模等方式拓宽毕业生就业渠道。

就业服务搬上线。3月20日，人社部会同各地和有关机构，启动了“百日千万网络招聘专项行动”。截至4月16日，已经推出了招聘专场5031场，共有134万家用人单位发布岗位信息1339万人次，在线接收求职人员简历767万份。

失业保险扩面提标，稳稳当当兜底线。为应对疫情影响，日前各地全面开放了线上失业登记，开通了线上失业保险申领，为失业人员免费提供一站式就业管理和就业服务。截至3月底，全国共有238万人领取了失业保险金，578万人享受到价格临时补贴6亿元。

目前，就业扶贫工作面临一些困难。为此，人社部再次强调“六个一批”举措，即优先输出一批、优先复工一批、 动员务农一批、优先组织一批、创业带动一批、公岗安置一批。截至4月10日，已外出务工贫困劳动力2300多万人，占去年外出务工总数的86%。

疫情发生后，人社部门积极实施线上技能培训，部署“互联网+职业技能培训计划”，开展“百日免费线上技能培训行动”。截至4月17日，31个省份公布了线上技能培训平台名称和网址，共计893个平台，累计课程数量近2万个，涉及职业（工种）超过100个，岗位技能模块超过1000个。目前，全国已完成线上平台实名注册总人次数超过590万，实现实名注册线上培训500万人次以上。

数据显示，2—3月，共减免企业社会保险费2329亿元，其中减免养老保险2184亿元，失业保险75亿元，工伤保险70亿元；2—3月份企业共缓缴社会保险费286亿元，其中缓缴养老保险费254亿元，进一步缓解了企业困难和压力。截至3月底，所有省份均出台了本省的减免办法，全部按顶格政策实施，符合条件的企业均享受到了阶段性减免政策的优惠。

据介绍，这次阶段性减免社会保险费，中小微企业是主要受益者。减免的2329亿元中，中小微企业减负1893亿元，占81.3%。养老保险减免的2184亿元中，中小微企业减免1802亿元，占82.5%，政策的差别化和精准性得到了体现。

养老保险涉及面比较广，一手连着企业和个人缴费，一手连着退休人员养老金发放。从总体上看，保证养老金按时、足额发放是没有问题的。“全国企业养老保险基金累计结余还有5万多亿元，有比较坚实的物质基础。”聂明隽说。

《 人民日报 》（ 2020年04月22日 12 版）

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