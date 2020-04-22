人民网>>财经

猪肉市场价格连续八周回落 全国生猪生产继续向好

2020年04月22日08:46  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京4月21日电  （记者郁静娴）记者从农业农村部获悉：3月份生猪产销秩序基本恢复，全国生猪生产继续向好，主要生产指标好于2月份，猪肉市场价格连续8周回落。

　　从全国看，生猪产能加快恢复。据对全国400个定点监测县数据汇总，3月份能繁母猪存栏环比增长2.8%，快于1月份的1.2%和2月份的1.7%，连续6个月增长。据对全国16万家年出栏500头以上规模猪场监测，2月份新生仔猪数量首次环比增长，2、3月份环比增幅分别为3.4%、7.3%。新生仔猪育肥6个月即可出栏，预示着7月份开始商品肥猪上市量将逐步增加。

　　从地方看，大部分省份生产稳中向好。全国有28个省份能繁母猪存栏环比增长，比上月增加2个省份。其中，有10个省份能繁母猪存栏环比增幅超过4%。四川、湖南和河南等传统养猪大省能繁母猪存栏分别连续4个月、5个月和7个月环比增长。

　　随着生猪产销秩序逐步恢复正常，屠宰企业全面复工复产，前期压栏的肥猪加快出栏，加之储备肉投放调控，猪价持续回落。据监测，4月份第三周猪肉价格为每公斤52.96元，比2月份第三周的高点下降了近7元。

　　“从全年猪肉供需情况看，生猪产能恢复积极向好的同时，猪肉供应偏紧的格局还没有根本改变。” 农业农村部畜牧兽医局局长杨振海认为，二季度猪肉供需还面临着生产基数低、进口不确定性增加、消费回升等三重因素叠加的压力。7月份后，市场供应将逐步改善。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月22日 07 版）

(责编：任妍、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved