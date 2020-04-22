猪肉市场价格连续八周回落 全国生猪生产继续向好

本报北京4月21日电 （记者郁静娴）记者从农业农村部获悉：3月份生猪产销秩序基本恢复，全国生猪生产继续向好，主要生产指标好于2月份，猪肉市场价格连续8周回落。
从全国看，生猪产能加快恢复。据对全国400个定点监测县数据汇总，3月份能繁母猪存栏环比增长2.8%，快于1月份的1.2%和2月份的1.7%，连续6个月增长。据对全国16万家年出栏500头以上规模猪场监测，2月份新生仔猪数量首次环比增长，2、3月份环比增幅分别为3.4%、7.3%。新生仔猪育肥6个月即可出栏，预示着7月份开始商品肥猪上市量将逐步增加。
从地方看，大部分省份生产稳中向好。全国有28个省份能繁母猪存栏环比增长，比上月增加2个省份。其中，有10个省份能繁母猪存栏环比增幅超过4%。四川、湖南和河南等传统养猪大省能繁母猪存栏分别连续4个月、5个月和7个月环比增长。
随着生猪产销秩序逐步恢复正常，屠宰企业全面复工复产，前期压栏的肥猪加快出栏，加之储备肉投放调控，猪价持续回落。据监测，4月份第三周猪肉价格为每公斤52.96元，比2月份第三周的高点下降了近7元。
“从全年猪肉供需情况看，生猪产能恢复积极向好的同时，猪肉供应偏紧的格局还没有根本改变。” 农业农村部畜牧兽医局局长杨振海认为，二季度猪肉供需还面临着生产基数低、进口不确定性增加、消费回升等三重因素叠加的压力。7月份后，市场供应将逐步改善。
《 人民日报 》（ 2020年04月22日 07 版）
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