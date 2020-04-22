一季度电信业务收入小幅提升

本报北京4月21日电 （记者王政、韩鑫）记者21日从工信部获悉：一季度，我国电信业务收入小幅提升，累计完成3383亿元，同比增长1.8%，增速同比提高0.8个百分点。
分业务来看，一季度固定通信、数据及互联网、固定增值及其他业务收入均持续增长。其中，三家基础电信企业实现固定通信业务收入1159亿元，同比增长9.8%，较上年末提高2.5个百分点。一季度，三家基础电信企业完成固定和移动数据及互联网业务收入同比分别增长7.3%和3.8%，占比同比均提高0.9个百分点，拉动电信业务收入增长1.2个和1.7个百分点，成为电信业务收入稳定增长的主要支柱。
此外，固定增值及其他收入加快增长，为电信业务收入增长注入新活力。一季度，受疫情影响，电信企业积极发展互联网数据中心、大数据、云计算、人工智能等新兴业务，拉动固定增值及其他业务的收入较快增长。一季度，三家基础电信企业完成固定增值业务收入为439亿元，同比增长18.9%，增速较前两月提高2.2个百分点，拉动电信业务收入增长2.1个百分点。
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