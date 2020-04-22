28个省份已上线非法金融活动风险防控平台

本报北京4月21日电 （记者欧阳洁）记者在近日召开的2020年处置非法集资部际联席会议上获悉：全国非法金融活动风险防控平台上线试运行，28个省份监测平台已投入使用。2019年全国共立案打击涉嫌非法集资刑事案件5888起，涉案金额5434.2亿元，同比分别上升3.4%、53.4%。今年将加快推动《防范和处置非法集资条例》出台。

会议强调，面对严峻复杂的国际国内形势，今年打非处非工作注重源头管控、打早打小，注重标本兼治、全链条治理，全力保护人民群众财产安全，切实维护社会大局稳定。今年将完善涉非突发事件应急响应机制，稳妥有序打击处置网络借贷、私募股权等重点领域非法集资活动。深入推进存案攻坚，争取大幅消减存案数量。同时还将持续完善监测预警体系。抓紧编制全国非法集资监测预警体系建设三年规划。

《 人民日报 》（ 2020年04月22日 07 版）

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