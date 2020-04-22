上海临港新片区规划5年内实现5G全覆盖

本报上海4月21日电 （记者谢卫群）上海市通信管理局临港新片区办事处20日正式揭牌运行。同时，《临港新片区通信基础设施专项规划（2020—2025）》发布。规划紧密围绕临港新片区发展战略和功能定位，提出要建设“两个枢纽”：亚太信息通信枢纽港、长三角新型基础设施区域连接枢纽。主要目标为实现各类新技术和新应用的通信基础设施再部署，全面构建5G时代数字经济的发展底座，赋能各领域数字化转型。

据了解，规划共设有两个阶段。一是基础构建阶段（2020—2022年），部署通信网核心节点，全面优化无线通信网络等。二是优化升级阶段（2023—2025年），实现5G网络全域覆盖，5G+工业互联网内网应用普及等。

《 人民日报 》（ 2020年04月22日 07 版）

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