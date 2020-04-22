本报潍坊4月21日电 （记者肖家鑫）第二十一届中国（寿光）国际蔬菜科技博览会暨2020中国（寿光）国际蔬菜种业博览会20日开幕。由于疫情因素影响，今年的菜博会、种博会首次在网上举办。

据了解，今年的“线上博览会”依托强大的数字技术支持，不仅把展馆搬到网上，更应用5G+VR技术开展数字展馆、园区全景化、园区直播，用裸眼3D技术展示育种成果，“云种菜”项目还能让人们通过24小时不间断的慢直播观察蔬菜生长。人们通过官网，可在线购买优质蔬菜。

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《 人民日报 》（ 2020年04月22日 07 版）

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