减负不减责 锤炼硬本领（基层减负进行时·让干部有更多时间精力抓落实）

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为落实中央关于持续为基层松绑减负要求，广州黄埔区推动干部下沉一线现场解决问题，利用高科技手段改进工作方式，创新治理手段。同时做好“加法”，强化激励机制，推动基层干部担当作为，用更多时间和精力抓好落实。

作为广州实体经济主战场，广州黄埔区进一步下大力气整治文山会海、过度考核等形式主义问题，切实为基层减负，让干部集中精力抓发展、办实事。穗东街道仅用26天便完成14734平方米征拆任务，萝岗街道创新利用科技手段让干部摆脱繁冗事务……

走出办公室

街道干部下沉一线，坚持现场决策、现场解决，提高了工作效率

26天、74名业主、97个经营户、120间商铺、14734平方米……这是穗东街道庙西小区征地拆迁项目的一组数字。为了克服疫情等不利因素影响，更方便与群众沟通，当地党员干部将动迁临时办公室安排在征拆现场。

“我们是现场开会、现场办公，而不是坐在办公室发号施令。”刚刚到任半年的穗东街道党工委书记邹志强说，从去年底开始，街道将例会压缩到1个小时以内，每周一组织中层干部进村开现场会议，发现问题马上就解决。正是凭借着这种实干精神，庙西小区征拆项目顺利完成。

而在大沙街道，除了精减会议，还将工作重心下沉到经济社会发展第一线。街道辖区内的姬堂社区有3个自然村位于广石化炼油区和化工区之间，根据国务院第十督导组要求，大沙街道需要对715栋社区居民实施整体搬迁。

重任在前，大沙街道把领导小组设在现场，边考察边研讨，坚持现场决策、现场解决。2019年12月20日，715栋房屋全部签约或拆除，提前11天完成中央环保督察组要求。

近日，中办印发的《关于持续解决困扰基层的形式主义问题为决胜全面建成小康社会提供坚强作风保证的通知》指出，牢固树立正确政绩观，始终牢记人民利益高于一切，切实把对上负责与对下负责统一起来，决不做自以为领导满意却让群众失望的蠢事。对此，邹志强认为：“如果政绩观错位，就不会把群众利益放心上，汇报时说得漂亮，做事却敷衍了事，这就是形式主义官僚主义，必须下大力气整治。”

用好高科技

利用信息化手段提高管理服务质效，让数据多“跑腿”，干部少“跑路”

近日，正在办公的黄埔区萝岗街道党工委书记王章军手机上收到一条河道堵塞待处理的信息，他随即通过“萝岗智汇街区”微信公众号将治理事项通知到管理、执法、服务等相关部门工作人员。

“移动办公设备的使用，的确提高了工作效率。”王章军说，以往要时刻督促工作人员解决问题，现在问题从发现、受理、分流到处置、跟踪、督办、反馈、评价等全流程，都可以在微信公众号上完成，减少了不少重复劳动。

基层负担重，除了文件多、会议多，还有管理手段缺乏造成的工作量过大。萝岗街道辖区面积达25平方公里，只有3名水务执法人员、16名违建执法人员。“执法人员往往既要走街串巷、进村入户去巡查，又要开会报告商讨解决方案，一套流程走下来都要好几天，工作效率十分低下。”王章军说。

萝岗街道“智汇街区”应运而生，构建起“云在算、数在联、人在干”的基层社会治理新格局。仅智汇查违子系统就有80多个网格监控点，通过无人机巡视航拍，很快就能获悉违建信息。

“让数据多‘跑腿’，干部就能少‘跑路’。”一位街道工作人员说，信息化手段可以提高管理和服务的质效，推动基层干部负起责任，干出实绩。

“基层减负要少发文、少开会，更要不断创新治理模式。”王章军认为，用好用活科技力量，推动各项工作提质增效，也是在为基层干部松绑减负。

加减法并用

严控“一票否决”和签订责任状项目，同时强化激励机制，推动干事创业

有些地方为了压实责任，常常采用“一票否决”和签订责任状项目等措施。但“一票否决”事项过多，反而让基层干部干事创业时感到“束手束脚”。

去年，黄埔区将全区督查检查考核计划项目从初筛83项精简为16项，严格控制“一票否决”和签订责任状项目，只保留安全生产等4项，清理取消21项。明确要求取消层层签订责任状，让基层干部腾出更多时间和精力到一线、到现场。

除了做好“减法”，黄埔区还下大力气做“加法”，强化激励机制，推动干部担当作为。去年下半年，黄埔区工业和信息化局技术改造与经济运行处负责人李光锐确诊患上胃部恶性病变，但他一直坚持工作。抗击疫情期间，李光锐的病情越来越重，单位领导直接联系了医院，把他“押”进手术室。手术后，躺在病床上的李光锐仍每天坚持用手机远程办公。

近期，黄埔区4名区管干部和12名科级干部因在抗疫一线表现优异，得到提拔重用。其中，李光锐拟晋升一级主任科员。

无论是转变思想观念，改善工作方式，还是强化激励机制，都是为了解决形式主义官僚主义突出问题。“减负不是减担当、减责任，广大干部把使命担在肩上，提高硬本领，从以前推着干到现在主动干，激发出了奋发有为的精气神。”穗东街道组织办主任罗育梅说。

（曾妮、张成参与采写）

《 人民日报 》（ 2020年04月22日 11 版）

(责编：任妍、杨曦)