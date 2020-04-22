松绑减负，凝聚决战决胜磅礴力量

作风建设必须驰而不息、久久为功。突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击，做好当前各项工作，更加需要充分调动广大党员干部的积极性、主动性、创造性。近日，中办印发《关于持续解决困扰基层的形式主义问题为决胜全面建成小康社会提供坚强作风保证的通知》（以下简称《通知》），正是深化拓展基层减负工作、关心关爱基层干部的重要举措。

广大基层干部纷纷表示，深感党中央的关心关怀，《通知》的印发将进一步把大家干事创业的手脚从形式主义的束缚中解脱出来，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强作风保证。

提高调研实效，力戒搞形式、走过场

注重调查研究是我们党的优良传统。当前，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，制定科学精准的应对措施，必须深入调查研究。《通知》要求调研工作要发扬求真务实作风，要加强调研统筹，着力提高调查研究实效。

“《通知》明确要在求深、求实、求细、求准、求效上下功夫，力戒搞形式、走过场，不能给基层增加负担。我们将坚决摒弃蜻蜓点水式调研，真正把功夫下到察实情、出实招、办实事、求实效上。”甘肃省白银市委书记苏君说。

河南省开封市委组织部研究室主任牛志国说：“《通知》为基层减负松绑，今后我们将每季度集中一段时间开展蹲点调研，多到村社一线和三大攻坚战主战场，把问题吃透，帮助基层解决难题。”

河北省邯郸市石化街道党工委书记宁贵增认为，《通知》既体现了党中央将作风建设一抓到底的决心，也体现了党中央对基层干部的格外关心。“《通知》突出重点，针对性强，对于着力提高调查研究实效作出了明确规定，让我们能够有更多的时间和精力投入到本职工作中。”

基层干部纷纷表示，《通知》对提高调查研究实效的规定，在为基层减轻负担的同时，也将促进党员干部通过调研更加了解基层实际和困难，反映群众的意见建议，使政策制定更接地气，更符合基层实际。

完善激励机制，不亏待攻坚克难的“干将”“闯将”

面对决战决胜的艰巨任务，必须大力激发广大干部锐意进取、奋发有为的精气神。《通知》对完善干部担当作为的激励机制提出了新的要求和举措，受到广大基层干部欢迎。

“《通知》提出，进一步完善干部考核评价机制。秉持这一精神，我们开展的乡镇党委‘五面红旗’竞赛、村党组织‘大比武’，起到明显的正向激励作用。”内蒙古巴彦淖尔市临河区委组织部副部长要振海说，下一步，将对在急难险重岗位，特别是脱贫攻坚一线的干部，单独考核评优，让大家有奔头、有干劲。

“《通知》提出，建立村（社区）干部报酬动态增长机制，为我们干事创业增添了更强动力，我们会把更多时间、精力用在带领群众脱贫致富上。”浙江温州市洞头区东屏街道半屏社区第一书记谢炳希说。

福建泉州市委组织部干部侯剑峰认为，《通知》对于选人用人具有很强的导向作用：“今后，组织部门应分领域、分层级细化考核测评指标，调整干部日常表现信息采集要点，优化考核方式，让表现优秀的干部脱颖而出。”

大家纷纷表示，《通知》提出在重大斗争中考察识别干部，并强调要加强对基层干部特别是困难艰苦地区和疫情防控、脱贫攻坚一线干部的关心关爱。这既是党中央对干部的关爱，也是鞭策，广大基层干部要自觉践行初心使命，努力成为攻坚克难的“干将”“闯将”。

为基层放权赋能，加强基层治理体系和治理能力现代化

《通知》就深化治理改革为基层放权赋能，转变领导方式和工作方法等方面提出了任务要求。基层干部表示，这是解决形式主义顽疾的重要措施。

湖北鄂州市华容区政府党组书记夏鑫说，当前，客观存在的“上面千把锤，下面一根钉”等问题，本质是权责不明、权责不对等。《通知》提出制定赋权清单、建立健全责任清单等措施，可谓切中要害。“同时，放权赋能放得下，还得接得住，基层需用新的思维方式推动工作转变，为赋能提供基础支撑。”

“为基层放权赋能，重在赋权清单。基层一线往往也是处理矛盾的一线，由于权责失衡，容易出现执法无权、越权执法。要推动更多社会资源、管理权限和民生服务下放到基层，建立权力承接评估反馈机制，并落实好编制、人员、经费等措施保障，确保放权赋能落地见效。”江苏连云港市赣榆区厉庄镇党委书记金耀说。

“整治形式主义为基层减负需要持续发力。”四川泸州市纪委书记、监委主任杨晓表示，一方面要盯住形式主义新表现，强化整治，统筹推进专项整治、调研监督、典型问题通报曝光等；另一方面还要着眼精准有效治理，制定形式主义问题识别指南，优化容错纠错、澄清保护等制度机制，为基层干部松绑减负。

广大基层干部表示，《通知》的印发，是聚焦形式主义官僚主义问题开展的全面检视、靶向治疗，让基层有实实在在的获得感，必将激励基层干部鼓足干劲，全身心投入决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的工作中。

《 人民日报 》（ 2020年04月22日 04 版）

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