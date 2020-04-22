和和顺顺奔小康（第一落点·决胜小康在基层⑤）

和顺县白仁村以及周边乡村的村民在木耳基地劳作。

白 烽摄（人民视觉）

一视同仁

郑彩萍46岁了，曾经日子过得并不太宽裕。生病的双亲在老家养病，两个孩子在县城上高中，为了方便照顾孩子，丈夫到县城打零工，郑彩萍就在附近的高速公路服务区当保洁员。医疗、教育、县城租房花费是大头，日子过得紧巴。2015年，她家被列入贫困户。

郑彩萍老家在山西省和顺县松烟镇乔庄村，平日回得少。太行多巨秀，处处石山如天斧劈开。但就是这太行，也成了山里人走出去的障碍。这里是深度贫困区，而和顺又是深度贫困县。2018年，和顺县通过产业扶贫、易地扶贫搬迁等一揽子脱贫举措，成功摘帽。

让郑彩萍讲讲脱贫，她却说不出来。打小种地，郑彩萍张嘴都是实在话：“那会儿，我平时也不在村，我也不知道享受了什么扶贫政策。我只知道路修通了，下雪也能走了。”

像郑彩萍这样在外务工的贫困户，和顺县还有很多。县里在外务工人员2.7万人，其中建档立卡贫困户有1.2万多人。当和顺县举全县之力，扶持各村办起了产业，让留在村里的贫困人口都有了稳定收入后，“在外务工的贫困户”这个群体进入了视野。如何在扶贫方面一视同仁，让在外务工的贫困人口享受到同等待遇？医疗、教育方面的优惠政策，如何能让他们知晓受益？

留在村里的贫困人口，有村委会、驻村工作队、帮扶单位的精准扶贫，稳定脱贫没有问题，“需要完善的地方，就在于制度尚未覆盖到的在外务工的贫困户，他们的获得感原先并不高。”和顺县委书记孙永胜说。

四本台账

瞄准这类群体，孙永胜想到利用工会组织来联系帮扶，可在外务工的贫困人口人数不少，仅靠工会的“几杆枪”，不足以支撑起整个架构。更何况，即便联系上，如何让扶贫政策和他们联系起来，也是个难题。

2018年夏天的一个晚上，孙永胜一夜没睡。松烟镇党委书记袁瑞军来汇报工作，两人聊了一宿，思路渐渐打开了：针对各村都有外出务工贫困户的情况，在各村建立村级工会工作组，负责联系本村；依托村级“工会小组”，可以用奖补资金、培训、维权、困难咨询和在村帮助等办法，实施扶贫。

袁瑞军自告奋勇，要在松烟镇先行先试。经过讨论，决定命名为“村级工会外出务工人员工作组”，由村支书担任组长，选聘村里能人为工作组队员。松烟镇的36个行政村都成立起了这样的工作组。

“党建带工建”具体的运行机制也渐渐清晰：一个微信群，将本村所有在外务工人员都拉进来；建立起了“四本台账”：外出务工人员党建台账、登记台账、服务台账和收入台账；从事6项服务内容：培训、教育、医疗、维权、奖补、家庭服务。2018年下半年，和顺县“加强党工共建、助力脱贫攻坚”三年行动正式实施。

前不久，从小一起长大的同村村民李海英来郑彩萍家探望，一见面就说：“恢复得不错！”原来，去年夏天干活时，郑彩萍眼前一黑倒下了。送医院一查，脑梗。闻讯而来的丈夫忍不住掉了泪：“为啥偏偏是咱害了病。”

眼泪一抹，这关还得过。四处借钱准备手术时，郑彩萍得了脑梗的消息传到了工作组。松烟镇工会主席李慧第一时间得知，就去看望她，细细讲了贫困户享受的医疗优惠。得知治疗费用大部分能报销时，郑彩萍两口子又掉下了泪。郑彩萍是在工作期间患病，镇工会上报后由县工会出面，按照相关规定，帮郑彩萍向用人单位申领了6000元的救助金。

一年多来，通过这样的方式，和顺为在外务工人员提供维权服务146人次，挽回工资损失20多万元。

共享红利

今年春节前，郑彩萍两口子刚领了1000元的在外务工贫困户奖补资金。2019年县里为16101户发放前三季度奖补资金455.8692万元。

前阵子，李海英用手机视频电话，兴致勃勃和郑彩萍聊起她今年的计划。李海英去年11月参加全县组织的护工技能培训后，镇工会帮她在阳泉市找到护理老人的工作，月收入4500元。今年，李海英的丈夫及村里十几户村民都打算申请参加护工培训。

和顺县目前共成立乡镇工会联合会村级工作组286个，组织各类培训40多批2000余人次，举办了12场外出务工贫困人员专场招聘会，其中仅为41个易地扶贫搬迁村贫困户就提供各类就业岗位3300个。

李海英晃着手机，皱纹化在笑容里。他们村的在外务工人员手机联络群里，时不时还弹出很多红包和网购链接，曾经比较封闭的山村，已经融入时代浪潮。努力告别贫困之后，幸福美好的小康生活正在向他们走来。

离这不远的白仁村，墙壁粉刷一新，街道修得笔直，打造成了一个特色小镇。今年春节，白仁村回村过年的人多了。白仁村村支书樊文庆说：“往年在城里过年的，今年也都回来了。工会小组成立后，给大家办了实事，不仅发奖励、还帮他们找工作、培训，大家交流也多了，当然愿意回来！”

本期统筹：许 诺

《 人民日报 》（ 2020年04月22日 04 版）

(责编：任妍、杨曦)