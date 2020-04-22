2至3月减免社保费2329亿元

本报北京4月21日电 （记者李心萍）记者从人社部2020年一季度新闻发布会上获悉：2月至3月，社保助企“免减缓”行动已减免社会保险费2329亿元，缓缴286亿元，缓解企业资金压力、帮助企业尽快恢复生产。

在减免的社会保险费中，中小微企业为1893亿元，占81.3%。

2月20日，人社部等三部门印发了《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》，规定从2月起对企业缴纳的养老、失业、工伤三项社会保险单位缴费部分实施免、减、缓。截至3月底，所有省份均出台了减免办法，全部按顶格政策实施，各项减免政策全面落实，符合条件的企业均享受到了阶段性减免政策的优惠。（相关报道见第十二版）

《 人民日报 》（ 2020年04月22日 01 版）

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