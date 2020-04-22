首席执行官掀起直播带货潮

新冠肺炎疫情导致国内大量线下门店暂停营业，企业线下营销受影响。各大名企首席执行官走进直播间亲自带货，掀起了一波线上消费潮。携程董事局主席梁建章直播一小时，创造成交总额2201万元；二手交易平台转转首席执行官黄炜亲自带货，卖出400万元品牌手机；林清轩、七匹狼、红星美凯龙等多家企业掌门人也纷纷上线赚吆喝，吸引数十万人在线收看下单。

当今时代，营销数字化转型升级吸引各大企业重点关注。与互联网相结合，企业能够收获更高的传播效率，与消费者之间的紧密互动更能转化为对品牌的忠诚度，这些都是传统营销模式难以望其项背的。新冠肺炎疫情对线下销售带来的巨大冲击，使得以往因成本顾虑和路径依赖犹豫不决的各企业都下定决心，向着互联网高地发起冲锋。

企业首席执行官了解自身产品特性与优势所在，具有高度的决策权和一定的社会地位，这一群体本身就具备关键意见领袖的诸多特质。与此同时，民众“宅家”抗疫，在线时间明显增长，则为其在线带货提供了充足的基础流量，二者结合让各企业试水直播带货打了一场漂亮的迎头仗。

当前全球疫情发展前景仍不明朗，外防输入，内防反弹任务艰巨，抗疫将成“持久战”。如何继续推进线上营销将成为各大企业的重点课题。这就要求企业在今后建立线上营销常态化机制上持续推动创新改革，在培养新型市场销售人才、加强与专业主播之间的联动等方面再下苦功夫。

如果企业能在防疫期间紧握新机遇，真正实现数字化转型升级，未来企业自身在遭遇外部冲击时的敏感性和脆弱性将大幅下降，也将进一步释放国内市场消费潜能，为中国宏观经济增长再添推动力。

(责编：任妍、杨曦)