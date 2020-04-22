一季度力促各地就业回暖 全国城镇新增就业达229万人

本报北京4月21日电 （记者叶紫）人社部2020年一季度新闻发布会显示，1至3月全国城镇新增就业229万人，同比减少95万人，3月份环比降幅收窄。一季度末城镇登记失业率为3.66%。3月份城镇调查失业率为5.9%，环比小幅回落。截至3月底，全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为9.68亿人、2.03亿人、2.49亿人。

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