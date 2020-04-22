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中信银行合肥分行落地安徽交控集团15亿中期票据

2020年04月22日09:58  来源：人民网-安徽频道
 
原标题：中信银行合肥分行落地安徽交控集团15亿中期票据

4月13日，由中信银行合肥分行主承销的安徽省交通控股集团有限公司2020年度第一期中期票据成功缴款，金额15亿元，期限10年，票面3.93%。

安徽交控集团是安徽资产规模最大的省属企业，也是安徽银行间债券发行规模最大的发行人。在收到客户招标通知后，中信银行第一时间主动对接，总、分、支机构三级联动，通过精准定价，赢得债券发行主承机会。

由于本次中期票据发行时间长、发行要求高，中信银行合肥分行迅速行动，高质高效地完成了发行前的各项准备工作，并通过准确的市场研判，抢抓窗口期，将发行价格锁定在3.93%，创全国地方国企同期限、同级别、同品种价格最低记录，赢得了客户高度赞扬。

中信银行将不断发挥承销优势，全力支持各类企业、项目的融资需求，以优质的综合金融服务彰显中信银行的“温度和担当”。（陈杨）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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