税务部门：切勿轻信非官方退税“秘笈”

人民网北京4月22日电 （记者车柯蒙）当前，我国个人所得税首次年度汇算正在进行中，近日，国家税务总局北京12366纳税服务中心发布了个人所得税年度汇算退税办理“五提醒”，以帮助纳税人更好办理个税年度汇算。

提醒一：请您仔细核对填报信息，依法诚信办理年度汇算申报。

办理年度汇算需填报的信息主要包括个人的基础信息，如本人身份证件号码、有效联系方式、年度汇算地等，这是为了识别您的身份，便于后续为您安全办理退税或补税业务；还有收入、扣除、享受税收优惠等信息，这是计算您全年应纳税额的基础。为便于顺利、准确完成申报，推荐您使用网络方式办理年度汇算，表格相应栏次旁边均有解释说明或者填报提醒。同时，建议您在申报前整理、核对本人的上述有关信息，并依法、准确据实填写，以便您能及时获得退税。

提醒二：为了保障纳税人错峰有序办理年度汇算，建议您尽量在税务机关与单位约定的时间段办理年度汇算。对于已经提交的退税申请，税务、国库等部门正在依法抓紧处理，请耐心等待。

个人所得税年度汇算退税，需经过必要的核对程序，税务、财政、国库、银行等部门要联动办理，为确保纳税人能够安全收到退税款，还要校验纳税人填报的银行账户是否真实有效。如果纳税人填报数据不准确、有漏项，个别纳税人虚假申报，或大量纳税人集中申请退税导致业务量过大，就会在时间上影响退税进度。年度汇算刚刚开始时，申报退税的纳税人不多，退税到账时间相对较快；近来，办理年度汇算退税的纳税人数量成倍增加，已达数千万笔以上，一些不准确或不诚信的申报也开始增多，以致办理退税时间拉长。目前，税务、国库等部门正在全力以赴、满负荷地抓紧处理。在此，也提醒广大有任职受雇单位的纳税人，尽量按照税务机关前期与各单位约定的时间段办理年度汇算，避免扎堆拥堵，以获取更优的办税体验。

提醒三：请确保填报的银行账户符合条件，以便及时收到退税。

为确保您及时、安全收到退税，申请退税时请务必填报本人中国境内符合条件的银行账户。一般情况下，在银行柜面开设的银行卡均可顺利收到退税，其中以一类户最优。如您无法判定银行卡的类别，可咨询开户银行。

提醒四：切勿轻信非官方或非专业人士的退税“秘笈”。

办理年度汇算退税，需纳税人自行申报，个人要对申报信息的真实性、准确性和完整性负责。纳税人申报时如有疑问，可及时向税务机关、单位或者税务专业人士咨询，不要轻信网传、口传的所谓“退税秘笈”，避免出现违反税法规定的错误申报或不实申报。

提醒五：税务机关不会因为退税，通过非官方办税终端或渠道向您索要银行账户和密码信息。

您可以通过自然人网上税务局（官方手机个人所得税APP、自然人电子税务局网页端）申报办理年度汇算退税，也可以到办税服务厅或将申报表投寄到指定的税务机关办理。无论上述哪种渠道，您只需在办理申报时同步填写本人银行账号即可，税务机关不会通过其他任何渠道（如电话、短信等）向您索要银行账户和密码信息，请纳税人提高安全防范意识，谨防诈骗。

(责编：车柯蒙、孙阳)