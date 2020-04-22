BSN商用启动大会将于4月25日召开

4月25日，区块链服务网络BSN商用启动大会将在北京召开，本次大会由国家信息中心主办，中国移动、中国银联、区块链服务网络发展联盟（简称“发展联盟”）共同协办，主办方和协办方领导将为本次大会致辞。考虑到新冠疫情防控的紧迫性，本次大会的与会嘉宾将通过“现场+云端视频接入会场”的方式参会，各界朋友则通过直播平台在线观看。

区块链服务网络BSN（Blockchain-based Service Network，简称“服务网络”、“BSN”）是在国家信息中心主导下，联合中国移动、中国银联等中国企业共同打造的一个跨云服务、跨门户、跨底层框架，用于部署和运行各类区块链应用的全球性基础设施网络，借助互联网理念持续降低区块链应用的开发、部署、运维、互通和监管成本。自2019年10月15日发布以来，BSN历经为期半年内测的积累和沉淀，即将开启正式商用及国际版的海外公测。

据悉，本次BSN商用启动大会中，区块链服务网络发展联盟理事长单志广将对BSN商用进行全面介绍，内容包括：BSN商用后价格体系的制定，BSN的生态体系，目前国内和海外的公共城市节点部署情况，BSN跨云服务、跨门户和跨层框架的具体解析。同时，单志广将代表区块链服务网络发展联盟发布《区块链服务网络技术白皮书》，并启动BSN国际版的海外公测。届时，还会有来自国内外的合作伙伴代表分享参与BSN项目的心得体会和BSN合格开发者代表公司进行的产品分享等环节。

本次商用启动大会将通过多家媒体网站进行线上直播。

(责编：毕磊、夏晓伦)