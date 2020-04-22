亚信安全发布“安全定义边界”2020发展理念 

4月21日，以“信行合一 聚势致远”为主题的亚信安全2020合作伙伴大会正式在云端拉开帷幕，超过1500家生态伙伴相聚云端，在为期3天的大会上共话安全，共商发展。会上，亚信安全正式发布“安全定义边界”2020发展理念，并结合后疫情时期、新基建浪潮带来的网络安全产业发展机遇和技术战略方向，赋能企业在5G时代的数字化安全运营诉求，构建数字安全世界。

亚信集团董事长田溯宁表示：“人类科技的进步，让我们实现了从能量流的传递到数据流的传递。5G连接万物，更连接‘感知、认知、预知’，这为数字经济的发展、产业互联网的创新提供了前所未有的机遇。但与此同时，无所不在的数据传递，又让传统的物理防护边界渐渐消失，让产业数字化和数字产业化衍生出一系列网络安全问题。而在没有安全的情况下，新的业务就如‘电’刚刚被发明的时候，如果不能保障人身安全，就没有人会去用它。换句话说，没有安全就没有数字化转型、就没有业务、就没有客户。”

在入口多元化、数据立体化、服务个性化的企业网络中，采用多元化设备工作的5G云网环境里，数据遍布各处，传统的企业边界、业务边界都已不复存在，新的边界将由多层面、多维度、动态的安全防御体系来构筑。

亚信安全总裁陆光明针对“安全定义边界”的发展理念进行了详细解读。他表示：“亚信安全以身份安全为基础，以云网安全和端点安全为重心，以安全中台为枢纽，以威胁情报为支撑，构建‘立体、联动、可视’的安全机制和‘实战化、智能化、云化’的技术战略，赋能企业在5G时代的数字化安全运营能力。”

陆光明表示，当我们向往5G新时代、憧憬中国在5G时代走在前面的时候，云网一体的安全也必须跟上时代。随着5G规划和建设的逐步落地，将出现针对现有网络架构的云化升级以及核心网的SDN化，可以预见这将引领数千亿的IT化投资。另外，由于切片网络带来的产业应用对安全产生的刺激性需求，将会带动数万亿行业应用投资。

“当前，肆虐全球的新冠病毒疫情带来了企业生产与协作方式的巨大改变。” 亚信安全董事长何政认为：“数字经济平台将在接下来的疫情防控和经济社会发展中发挥更大的作用。同时，国家‘新基建’相关新政策陆续出台，将产业发展带入了新疆域。安全定义边界的理念和实践将为企业未来业务开展提供‘安全的连接’，这是构建数字化商业的基础。”

在云端发布会上，亚信安全CDO吴湘宁对亚信安全的技术创新与服务能力进行了全景展示，他表示：亚信安全凭借在运营商安全服务领域的绝对优势，以及在云安全与终端安全领域的领导力，打造出“能力全联动”、“All-Cloud”和“零信任”的三大核心能力体系，引领技术应用，重新定义安全的组织机构边界，构建数字安全世界。

(责编：车柯蒙、孙阳)