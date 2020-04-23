“专精特新”推动高质量发展

本报合肥4月22日电 （记者田先进）近日，安徽省政府办公厅印发《进一步发挥专精特新排头兵作用促进中小企业高质量发展的实施意见》，多措并举，推动安徽中小企业高质量发展。
意见明确了安徽省中小企业的发展方向，首次提出培育“四个一百”冠军企业，培育100家左右专注“四基”领域、补强产业基础和产业链短板的专精特新冠军企业；培育100家左右拥有行业标准话语权和品牌影响力的专精特新冠军企业；培育100家左右掌握独门绝技、占据独特市场地位的专精特新冠军企业；培育100家左右具有鲜明新技术、新业态、新模式特征的专精特新冠军企业。
意见提出，到2022年，培育省专精特新企业3000户、专精特新冠军企业400户，争创国家专精特新“小巨人”企业50户、国家制造业单项冠军企业20户，壮大具有持续创新力和竞争力的中小企业示范群体，成为引领安徽省中小企业高质量发展的“排头兵”。
为引导中小企业专精特新发展，意见明确对省认定的成长型小微企业、专精特新企业和专精特新冠军企业，每户分别给予一次性奖补50万元、50万元、80万元。
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