一起见证长江经济带的变化（大江大河·长江）

编者按：2018年4月26日，习近平总书记在武汉主持召开深入推动长江经济带发展座谈会并发表重要讲话。他强调，推动长江经济带发展是党中央作出的重大决策，是关系国家发展全局的重大战略。

共抓大保护、不搞大开发。两年来，从中央到地方，在强化顶层设计、改善生态环境、促进转型发展、探索体制机制改革等方面付出了巨大努力，取得了积极进展——整治化工污染、打击非法采砂、恢复自然岸线、保护水生生物、推进协同保护，生态优先、绿色发展的新路越走越宽。

长江滚滚向前，蓝图徐徐展开。让我们一起，见证长江经济带发生的变化。

数据整理：本报记者田泓、巨云鹏、姚雪青、窦瀚洋、徐靖、朱磊、吴君、王云娜、刘新吾、张文、杨文明、程焕

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《 人民日报 》（ 2020年04月23日 14 版）

(责编：冯粒、曹昆)