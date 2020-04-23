湖北经济已具备恢复增长基础条件

一季度湖北省GDP同比下降39.2%。21日晚，湖北省统计局发布的这一消息，引起社会广泛关注。

“最困难时期已经过去了。”湖北省统计局总统计师叶福生认为，随着疫情防控形势持续好转，湖北省复工复产复商复市有序推进，影响是短期的且总体可控，全省经济长期向好、稳中向好的基本面和发展趋势没有改变。

湖北省统计局数据显示，根据地区生产总值统一核算结果，2020年一季度全省地区生产总值为6379.35亿元，按可比价格计算，比上年同期下降39.2%。其中，第一产业增加值为540.68亿元，下降25.3%；第二产业增加值为2146.96亿元，下降48.2%；第三产业增加值为3691.71亿元，下降33.3%。

“今年一季度，湖北省和武汉市超过2/3的时间基本都在‘封城’。”叶福生表示，往年这个时候平均每天可创造100多亿元的GDP，这意味今年一季度用1/3的时间创造了去年一季度六成GDP。

“从这个角度来看，在极端困难的特殊时期，全省上下全面落实党中央、国务院决策部署，一手抓疫情防控、一手抓经济社会发展统筹，能保持这样的局面殊为不易。”叶福生说。

疫情袭来，工业企业首当其冲受到影响。湖北省经信厅数据显示，前3个月，湖北省规模以上工业增加值同比下降45.8%。全省41个行业大类中，除烟草制品业、其他采矿业、石油和天然气开采业3个行业增加值保持正增长外，38个行业同比下降。全省17个市州中最主要的武汉、宜昌、襄阳等三地分别下降39.7%、46.9%、50.2%。

“不过，全省常态化疫情防控中工业生产秩序加快恢复，延后近两个月的复工复产正在追赶进度，主要工业经济指标降幅也开始收窄，展现出较大韧性。”湖北省经信厅厅长王祺扬介绍说，湖北省自3月15日起按照分区分级、分类分时、安全有序推动复工复产，全省规上工业企业复工加速，11天内复工率从32.5%升至95%以上。至4月17日全省规上工业企业复工、复岗率分别达98.2%、93%，接近全国平均水平。

看经济形势，既要看到困难和挑战，更要认清根基和底气。虽然湖北经济增长速度下滑，但产业基础依然牢固。

湖北省统计局综合处处长张利阳说，湖北工业门类齐全，重点产业支撑作用强劲，共涵盖41个行业大类、206个行业中类，已形成门类比较齐全的现代工业体系。一季度全省综合产能恢复已接近60%，二季度将会得到全面恢复。

要看到虽然消费需求萎缩，但市场潜力依然巨大。张利阳说，一季度全省社会消费品零售总额下降44.9%，但湖北市场潜力巨大，近年来一直保持着稳定良好的发展势头。

要看到虽然投资意愿减弱，但投资需求依然旺盛。一季度全省投资增速下降82.8%，但未来发展面临重大机遇。武汉科技大学金融证券研究所所长董登新教授认为，中央将会持续加大对湖北的项目支持力度，湖北也会加大5G网络、生物医药、公共卫生医疗等补短板建设力度，固有优势将会得到巩固和发挥。

“看经济形势，既要用显微镜观察当前之形，更要用望远镜看清发展之势。” 中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林说，一系列积极变化正在汇聚成推动湖北经济发展尽快进入正常轨道的强大动力。

3月以来部分重要指标正在环比回升。数据显示，规上工业增加值3月当月降幅比2月收窄32.9个百分点，小麦、油菜籽等主要农作物长势好于上年，限上零售额降幅环比收窄25.8个百分点，粮油食品、日用品、石油制品等重点商品零售额降幅均大幅收窄。

新产业新业态新模式正在迸发。湖北省统计局核算处处长吴晓秦说，线上消费恢复快于线下，3月湖北限上单位通过公共网络实现的商品零售额降幅环比收窄37.8个百分点。以盒马鲜生、美菜粮油、美家惠农等为代表的社区电商、生鲜电商消费新模式得到快速发展。

当前，湖北经济已具备恢复增长的基础条件。湖北省政府主要负责人表示，将坚定信心决心，抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作，用好用活用足国家支持政策，发挥湖北产业基础雄厚、投资需求巨大、发展动力强劲等优势，全力以赴抓调度抢进度，打好疫后重振的民生保卫战、经济发展战。

（据新华社武汉4月22日电 记者徐海波）

《 人民日报 》（ 2020年04月23日 07 版）

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