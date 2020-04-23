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复商复市 激活消费（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

2020年04月23日08:43  来源：人民网－人民日报
 

　　郑州郑东新区毓苑小区便利店里，店主陈伍超（左一）正为顾客结账。
　　本报记者 毕京津摄

　　西安大悦城内，顾客正在逛街休闲。
　　本报记者 张丹华摄

　　重庆北碚天生农贸市场里，商户在整理摊位上的商品。
　　秦廷富摄（人民视觉）

　　广东新塘服装商贸城外，商户在搬运货物。
　　本报记者 李 刚摄

　　在武汉楚河汉街，市民正在游览。
　　本报记者 张武军摄

　　疫情对我国消费造成了较大冲击，不过，被短期抑制的消费需求并未消失，中国市场的消费潜力依然巨大。4月17日召开的中共中央政治局会议强调，要释放消费潜力，做好复工复产、复商复市，扩大居民消费。

　　小到社区便利店，大到城市综合体，眼下，各地各部门正积极行动起来，有序推动各类商场、市场复工复市，一度受到影响的线下消费市场，又焕发出新的活力。

　　——编  者  

　　

　　便利店——

　　社区助力

　　生意更火

　　本报记者  毕京津

　　下午5点多，家住郑州郑东新区博学路办事处毓苑小区的70岁退休老教师王阿姨散步归来，顺路到都市家园便利店取之前已经付好钱的商品。“王阿姨，您都不核对一下？里面少了盒牛奶呢！”便利店老板娘王燕走出店门，开玩笑地说。“在你们这儿买东西，我放心！”王阿姨扭头笑着答应道。

　　陈伍超和王燕夫妇开的这家90多平方米的社区便利店——都市家园，兼营蔬菜、水果和日用品，平时服务着小区两千多户居民。“小区不小，却只有两家小超市。疫情期间营业，困难真是不少！”回忆起疫情严重、小区封闭管理的那段日子，陈伍超依然感慨，“多亏了社区的帮忙！”

　　疫情暴发时，社区、市场大范围封闭管理，影响了蔬菜供给。陈伍超开着车转遍周边的蔬菜集散地，都买不到居民日常需要的新鲜叶菜。了解到这一困难后，社区党支部书记常颖主动帮忙对接中牟县官渡镇菜农，并协调有关部门开放绿色通道，老陈每天开车直接去大棚拉菜，一天两百多斤，从此，小区就没断过新鲜菜。

　　除了协调货源，还有其他不少的助力。夫妇俩买不到口罩、测温枪，社区工作人员就主动送到店里；排队买菜的居民多，夫妻俩忙不过来，社区就派来志愿者帮忙维持秩序、疏导群众；日用品供货渠道断绝，小店只能卖菜，销售额骤降，社区就帮助协调出租门面的机构减免租金。“真是帮到了咱心坎里！”陈伍超由衷感叹。

　　随着疫情防控形势向好，小店人来人往，慢慢回归平常。挺过疫情困难时期的陈伍超夫妇，一身干劲，要把失去的“流水”补回来。靠什么？靠更好的服务！附近买不到鲜活鸡鸭鱼，陈伍超就在微信群里“招标”，根据居民要求在清晨进货时捎回来；大爷大妈手脚不便，王燕就帮他们洗干净，骑着电动车送上门；部分居民上下班繁忙，夫妻俩就接受微信下单、转账，提前分装好菜品、日用品，由他们自取。

　　“真是患难见真情！社区帮助咱，居民信任咱，没说的，就是好好干！”陈伍超对记者表示。

　　

　　大型商场——

　　防疫有方

　　商业复苏

　　本报记者  张丹华

　　随着疫情形势的不断缓解，位于景区西安大雁塔西南角的西安大悦城，在安静了两个多月后慢慢热闹起来。

　　4月20日下午，在大悦城1号门，顾客有序进入。经过入口处的测温、登记和消毒，最后进入商场。“我们在消毒区铺的地垫有除尘、消毒和吸水三个功能，定时消毒处理，可以有效防范病毒进入场内。”西安大悦城物业品质经理翟萌萌介绍。

　　为了让消费者在场内有足够的安全距离，场内同一时间客流达到8000人时，大悦城还会采取限流措施，保障每一位消费者的安全购物环境。

　　“我们是2月27日复工的，化妆品、服饰、家具等零售店面第一批开工，餐饮店逐步开始营业，但那个时候只能外卖。进入3月中旬后，逐步恢复了堂食。”西安大悦城零售运营工作人员侯洁说。

　　在一楼的化妆品区域，记者看到几乎每家门店都有顾客在选购商品。“商场开业后，这是我第二次来店里了。平常看新闻，知道西安已经多日没有新增病例了，踏实了不少，就约朋友出来逛逛。”正在化妆品店做护理的张女士说。

　　疫情期间，商场暂停了直梯运行，顾客上下楼只能使用扶梯，之后将根据疫情防控形势及客流情况分时段启用部分直梯。

　　乘坐扶梯来到三楼餐饮区，西贝莜面村的顾客在进入店铺前进行着二次登记和体温测量。餐桌上铺好了桌布，但是没有餐具。

　　“疫情期间，我们把紫外线消毒柜全部更换为加热型消毒柜。餐具也取消了提前摆放，顾客落座后从消毒柜拿出来再摆盘，这样更安全。”店长白航波说。

　　付款时，顾客优先采用扫码支付，与导购员保持1米以上距离。“针对外卖的取送，我们专门设置了提取专区并对配送员进行消毒和体温检测，确保将无污染的放心外卖交给顾客。”西安大悦城餐饮运营工作人员郭林强说。

　　“整个商场的客流量每个星期都在上升，目前已经恢复到了正常状态的六成左右。”郭林强说。

　　

　　农贸市场——

　　严格管理

　　物资保供

　　本报记者  蒋云龙

　　3米多长的一个摊位，却分属两家，左边卖豆腐豆皮，右边卖面条米线。这合伙生意一干，已经有10多年了。其中，卖面条米线的女老板叫曹继君，一米多长的摊子上，各款面条米线摆放得井然有序，墙边挂着挺大一个二维码，收款人的名字是“恭喜发财曹三姐”。

　　像这样的小摊子，在重庆北碚天生农贸市场里有800多个，米面茶油肉蛋菜粮，家里做饭用得着的东西，这里应有尽有。周边老城区好几万住户，都习惯到这来买菜，城里多一半的餐馆，也都来这里采购。

　　早上5点，曹三姐准时来开门，送货的小哥把厂家刚做好的鲜货送了过来，卸完货，刚在摊位上摆放规整，第一波买菜的老街坊差不多就快到了。在这之前，市场管理人员会先过来一趟，挨个摊位地给大家量体温。

　　农贸市场人流密集，疫情防控是件麻烦事。“但是要保障周边居民正常生活，不可能一关了之。”市场管理方、天生物业集团有限公司工作人员徐梅说，前段时间，在北碚区商务委和天生街道协调下，市场关闭了5个出入口，对剩下2个进行严格管理，市场早晚消毒杀菌，还给商户发放了一批口罩。

　　3月中旬开始，天生农贸市场恢复正常运营，但仍要求商户测试体温和佩戴口罩。

　　“可不敢马虎，我们要求每个摊位都填写复工复产申请表，详细掌握所有商家的信息，这是为商家负责，也是为来买菜的街坊负责。”天生街道工作人员何骏说。

　　“疫情带来的影响正逐渐减弱。”徐梅说，市场的人流量已经达到往日的80%左右。“要鼓励大家多出门消费，餐馆有生意，农贸市场才会更有生意。”街道办事处副主任胡永军说，区里发布了鼓励消费的政策，街道也拿出了5万块钱，将联合商家一起发放20万元的优惠券。

　　虽然生意还没到往年的正常水平，但曹三姐每天还是很有奔头，“慢慢来，一天会比一天好。”

　　

　　批发市场——

　　及早复市

　　带动产业

　　本报记者  李  刚

　　2020年的春天注定与以往任何一年都不一样。作为广东新塘服装商贸城总经理，林月华万万没想到，突如其来的疫情让他们从“2020广东时装周”电商分会场一举成为时装周主会场。

　　2020广东时装周不久前在“云上”开幕，线下直播间就设在新塘服装商贸城，往年广东时装周7天时间与会客商不过万人，但如今线上涌来百万客商。林月华感慨道，任何时候“危”都伴随着“机”。

　　4月21日上午，记者来到广州东部的新塘服装商贸城时，这里已经是车水马龙、货如轮转。新塘服装商贸城是全国知名的牛仔服装批发市场，也是疫情期间广东最早复市的服装批发市场之一。当绝大多数批发市场还面对疫情一筹莫展时，新塘服装商贸城决定复市。“当时心中真的没有底，不知道怎样权衡复市带来的每一个未知数。”林月华说。

　　在新塘服装商贸城男装部的一个档口，店长陈小敏正在给每一件准备发出的牛仔外套加注收货人地址信息。疫情期间电商也不来档口拿货了，让他们代为发货。他们每天发货少则五六百件，多则上千件，比以往销量还要好些。

　　“别的服装批发市场都未复工，新塘服装商贸城复工了，到这里来拿货的就多了，新塘生意当然好。”一位在新塘做网店多年的商家说。

　　“复工以来市场经营要好于预期，但最担心的是市场受疫情影响。”林月华说，市场除了严格要求各家商户按防疫要求戴口罩、测量体温、定时消毒外，针对市场出货高峰时段人流集中问题，还要求商户预约取货。

　　“随着市场复市，我们的工厂也在3月中旬复工了。”一家专营牛仔女装的档口老板梁卓贤介绍说，市场复市带动了整个产业链，从配件、布料、印染到下游销售，30多个小时就可实现从接单到制版到上机生产，一切都在好起来。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月23日 07 版）
(责编：任妍、杨曦)
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