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一季度末普惠型小微企业贷款同比增长25.93%

经济新方位：增量提质 “贷”动复工复产

本报记者  屈信明

2020年04月23日08:43  来源：人民网－人民日报
 

 

在22日举行的国新办新闻发布会上，银保监会有关负责人介绍了一季度银行业、保险业运行发展情况。银保监会陆续出台多项政策措施，推动银行保险机构加大对疫情防控和经济社会发展支持力度，助力企业复工复产。着力防范化解金融风险，银行业保险业保持稳定运行。

●加大小微企业信贷支持力度，扩大续贷规模

应对疫情冲击，一系列政策措施及时为企业提供流动性支持，普惠金融服务质效持续提升。按照“增量、扩面、提质、降本”的总体目标，加大对小微企业复工复产的金融支持。截至3月末，全国普惠型小微企业贷款12.55万亿元，同比增25.93%，远高于各项贷款同比增速。五家大型银行新发放普惠型小微企业贷款利率为4.3%，在去年基础上进一步下降0.3个百分点。

对实体经济资金支持力度加大。一季度人民币贷款增加7.1万亿元，同比多增1.3万亿元，重点投向制造业、批发零售业、基础设施行业，相关贷款分别增加1.1万亿元、0.9万亿元、1.5万亿元，有效支持高技术制造业发展、传统产业改造升级、居民和公共消费等。大力支持债券、股权等直接融资，一季度银行保险机构新增债券投资2万亿元，其中新增公司信用类债券投资3600多亿元。保险资金新增股权投资1263亿元。

支持产业链协同复工复产。银行持续跟进产业链上下游复工复产需求，支持企业以应收账款、仓单和存货质押等方式融资，推动核心企业获得融资后，以适当形式向上下游企业支付现金，降低上下游中小微企业资金压力和融资成本，保障产业链资金畅通。

优化疫情防控领域金融服务。金融机构通过适当下调贷款利率，增加中长期贷款等方式，积极满足卫生防疫、医药产品制造及采购、公共卫生基础设施建设、科研攻关等方面合理融资需求。根据银行业协会统计，银行为抗击疫情提供信贷支持已超2.5万亿元。

据介绍，一季度，对企业、个人经营者等发放信用贷款增量接近去年同期的2倍，增加2.5万亿元；优化续贷安排，扩大续贷规模，共办理续贷5768亿元，其中近九成资金投向中小微企业和个体工商户；对企业贷款实施延期还本付息，目前已对8800多亿元贷款本息实施延期还款；充分发挥保险保障功能，大力开发推广健康险等保障性保险产品，健康险业务同比增长21.5%；充分发挥信用保证保险分担信用损失作用，信用保证保险赔付支出161亿元，同比增长50%。

“总体看，一系列政策实施比较顺利，效果初步显现。”银保监会副主席黄洪说，在政策落地过程中，也有一些企业因第三方担保续贷问题等没有享受相关政策，还有一些企业因为不了解相关政策没有提出申请，一些银行保险机构落实政策不够细致，服务能力没有跟上。对此，银保监会将通过加强窗口指导、政策辅导、监测统计等方式，指导、督促银行保险机构用好用足用活相关政策，加大银企沟通协调力度，确保政策落实不打折扣。

●银行拨备和资本充足，不良贷款有所上升，风险可控

突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击。疫情冲击下，贷款逾期和违约情况增多，受疫情影响较严重的一些小微企业等不良率上升相对较快。数据显示，一季度整体银行不良贷款率为2.04%，比年初上升0.06个百分点。监管部门如何应对？二季度不良贷款率是否会继续上升？

银保监会首席风险官肖远企说，银保监会加大不良贷款处置力度，第一季度就处置了不良贷款4500多亿元，比去年同期增加810亿元，同时分步骤和情景进行分门别类、差异化压力测试。此外，拓宽处置渠道和方式，既减少银行不良贷款，同时也为其提供新的贷款，支持企业创造条件。

“银行必须以更大力度支持企业特别是中小微企业恢复正常生产经营，这是防风险的一个举措。支持企业发展，银行不良贷款自然就下降。”肖远企说，疫情出现以后，一些企业暂时在生产经营、现金流等方面出现困难，所以不能够按期偿还，对此，银行要加强客户细分，区分哪些企业是受疫情影响暂时处于困境，哪些企业是本身经营出现问题。

“随着复工复产正有序开展，以及对冲政策缓释风险开始发挥效果，银行不良贷款今后上升幅度不会非常大，银保监会也将密切关注和分析今后一段时间不良贷款情况。”肖远企说，此外，银行有比较充足的拨备和资本，抵御风险能力足够，风险完全可控。

●中小银行公司治理取得初步成效，高风险机构违规股东股权清理整治稳妥开展

中小银行是银行业金融机构服务“三农”、服务中小微企业的主力军。由于中小银行自身管理能力和经营实力有限，在当前疫情情况下，中小银行受到冲击比较明显。为此，银保监会推动深化中小银行改革和化解风险工作。

“今年中小银行改革重组工作力度会比较大，特别是市场化重组措施会比较多。最近中小银行再贷款、定向降准政策等也将为中小银行改革重组创造有利条件。” 银保监会副主席曹宇说。

中小银行公司治理是监管重点之一。曹宇说，目前，中小银行公司治理取得初步成效。去年，银保监会针对股东股权与关联交易问题开展专项整治，查处3000多个违规问题，清理1400多个自然人或法人代持的股东。从2018年起，银保监会对农村中小机构开展专项排查，目前已责令违规股东转让股权33.4亿股，对74家机构合计处罚5165万元。

此外，高风险机构违规股东股权清理整治稳妥开展。“在包商银行等机构风险处置化解过程中，银保监会把清理违规股东股权、开展市场化兼并重组作为重要抓手，目前风险处置和改革重组工作正有序推进，涉及的问题股东正有序清退。”曹宇说。

下一步，将按照市场化、法治化原则持续加大违法违规股东股权清理整治力度，加快推进股权集中托管等工作，进一步严格股东资质审核，强化穿透管理。

《 人民日报 》（ 2020年04月23日 02 版）

(责编：任妍、杨曦)
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