善于化危为机 捕捉创造机遇

在新冠肺炎疫情冲击之下，中国经济呈现出看似矛盾的两个现象：一方面是经济下行压力加大，不少企业、行业经营发展都面临着前所未有的困难；另一方面则是新产业、新业态不断涌现，在线问诊、远程医疗成为需求爆发点，在线教育、数字娱乐发展空间广阔，智能物流机器人、城市漫步测温机器人大显身手，新的增长点正在悄然生长。这正说明，统筹推进疫情防控和经济社会发展，要善于危中寻机、化危为机。

从一季度数据来看，尽管新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击，但我国经济展现出巨大韧性，复工复产正在逐步接近或达到正常水平，应对疫情催生并推动了许多新产业新业态快速发展。看结构，产业升级持续发展，一季度信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长13.2%，拉动GDP增长0.6个百分点；看增量，生物药品制品制造业等与抗疫相关行业投资保持增长，重点防疫工程建设快速推进；看势头，“宅经济”如火如荼，直播带货助力销售回暖，在疫情防控中被抑制、被冻结的消费需求正在释放，一季度社会实物商品网上零售额增长5.9%，占社会消费品零售总额的比重为23.6%，比上年同期提高5.4个百分点。我们不仅在较短时间内控制住突如其来的疫情，还在防控疫情的过程中，找到了新的增长点、蓄积了新的动能、释放着新的活力。

古人讲：“智者虑事，虽处利地，必思所以害；虽处害地，必思所以利”。危和机总是同生并存的，克服了危即是机。这次疫情，既给我国经济带来新的挑战，也给我国加快科技发展、推动产业优化升级带来新的机遇；既暴露出了经济社会发展的一些短板，也为我们破除瓶颈、补齐短板提供了契机。一方面，一些传统行业受冲击较大，而智能制造、无人配送、在线消费、医疗健康等新兴产业则展现出强大成长潜力，网络购物、生鲜电商、在线教育等新兴服务业态快速扩张。我们完全可以在推动产业数字化、数字产业化的过程中，让传统产业升级换代、让新兴产业蓬勃发展、让优势产业扩大优势。另一方面，在应对疫情过程中，也暴露出公共卫生设施、应急能力建设、物资储备体系等领域投入不足等问题。短板，从另外一个角度来看，也是潜力。我们完全可以加快堵漏洞、强弱项，把短板变成“潜力板”，为发展打开新空间。

化危为机，不会自动实现，而是需要我们付出加倍努力。人们常说：“机遇总是青睐于有准备的人”。具有敏锐的嗅觉、宽广的视野、独到的眼光，才能察觉新的机遇；下好改革创新“先手棋”、打好转型升级“主动仗”，才能抓住新的机遇。“与其被冲击，不如去冲浪”，对危机最好的应对，就是攻坚克难、化危为机。准确识变、科学应变、主动求变，坚持以改革开放为动力，方能培育壮大新的增长点增长极，跑出高质量发展的加速度，实现凤凰涅槃、浴火重生的新飞跃。

从1998年亚洲金融危机，到2008年国际金融危机，再到近年来应对外部环境变化，中国经济从来都是在经历风雨中发展起来、在应对挑战中成长起来的。发展之路从无坦途，但只要善于从眼前的危机、眼前的困难中捕捉和创造机遇，风雨过后，中国经济将会更加茁壮，也必将拓展出新的天地。

《 人民日报 》（ 2020年04月23日 04 版）

(责编：任妍、杨曦)