油价暴跌凸显国际市场供需困境

近期，国际原油价格持续震荡。部分石油输出国组织（欧佩克）国家能源部长4月21日举行紧急电话会议，讨论了油价暴跌问题，以及可能采取的额外市场支撑措施。分析人士认为，此次油价大幅跳水，凸显国际原油市场供需困境依然严重，未来油价还将继续承压。
4月20日，纽约商品交易所5月交货的西得克萨斯轻质原油期货价格收于每桶-37.63美元，历史上首次转为负值。虽然5月交货的西得克萨斯轻质原油期货价格21日转为正值，但市场悲观情绪依然蔓延，布伦特原油21日跌至每桶18.10美元，创2001年12月以来最低水平。
油价负值意味着，将原油运送到炼油厂或进行存储的成本已经超过了原油本身的价格。此次5月交货的原油期货价格罕见出现负值，主要原因是合约即将到期，卖盘大幅增加，以及市场供应严重过剩，原油储备空间趋于饱和。《纽约时报》认为，此次大跌是原油市场的反常现象，凸显行业在疫情流行期间的混乱局面。
按照交易规则，5月西得克萨斯轻质原油期货合约必须在4月21日前停止交易。对于市场上炒作原油期货合约的投机者而言，如果不在21日之前卖出，就只能选择按照合同接受实物原油交割。由于疫情蔓延引发世界经济停摆，全球原油需求急剧大幅萎缩，全球原油库存持续高企。《华盛顿邮报》称，原油过剩情况严重，有的生产商需要将原油储存在大型油轮中，不停寻找可以卸货的地方。
日前，欧佩克与多个非欧佩克产油国达成减产协议，将从5月1日起每日减产970万桶，但减产力度远不及市场预期，并没有从根本上缓解供需困境。国际能源署执行主任法提赫·比罗尔表示，最近决定减产的国家应尽快采取行动。
油价暴跌令面临严重财务压力的美国石油行业打击巨大。美国政府4月20日表示，正在研究暂停进口沙特阿拉伯原油的可能性，以支持国内能源产业，同时开放国家战略储备油库。康菲石油公司上周表示将削减25%到30%的产量，市场预计其他公司也会跟进甚至被迫停产。油服企业巨头哈里伯顿公布第一季度净亏损10亿美元，预计北美地区开采活动将在第二季度大幅下降。金融机构都铎皮克林霍尔特公司董事总经理迈克尔·布拉德利认为，在未来的9到12个月里，石油行业可能有25%到30%的公司不得不进行重组或破产，但优质的公司将会生存下来。
瑞银集团石油分析师乔瓦尼·斯陶诺沃说，随着原油库存今后几周继续走高，6月交货的原油期货价格很可能继续承压。多个市场研究机构认为，未来油价可能进一步走低，倒逼更多油气公司减产或停产，从而使市场恢复供需平衡。
（本报华盛顿4月22日电）
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