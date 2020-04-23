近年来，位于太行山东麓的河北省邢台市临城县利用荒山日照资源丰富的优势，大力发展生态清洁能源项目，采用“政府+企业+贫困户”的合作模式，实施光伏扶贫，拓宽了贫困群众的增收渠道。目前，该县已建设了4座集中式光伏扶贫电站、20座村级光伏扶贫电站和635户屋顶太阳能发电系统，贫困户年均增收3000元以上。

图为工作人员在临城县光伏扶贫电站巡检。

柴更利摄（影像中国）

《 人民日报 》（ 2020年04月23日 13 版）

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