“甩锅”中国，无理无益无道！（观象台）

近来，某些美国政客的“花式甩锅”之举着实令人大跌眼镜。“中国要为美国疫情负责”“新冠病毒来自中国实验室”“中国囤积个人防护设备”，一连串“脑洞”大开的奇谈怪论，罔顾事实，颠倒黑白，可谓荒腔走板，荒唐可笑。

真相如何，明眼人一目了然。

防控疫情，中国及时果断。中国第一时间采取最全面、最彻底、最严格的防控举措。中国—世界卫生组织联合专家考察组发布的调查报告指出，中国采取的防控举措成功避免或者至少预防了10万例新冠肺炎病例的发生。

分享信息，中国公开透明。中国第一时间向世卫组织报告疫情，第一时间向世界各国分享新冠病毒基因序列。美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇表示，美方研究人员正是利用中方分享的病毒基因组才研发出疫苗。

对外援助，中国尽力而为。中国第一时间启动对外紧急人道主义援助，捐赠大批防疫物资及诊疗设备，派遣十余支医疗专家组，同上百个国家以及国际组织举行了数十场专家视频会。

合作抗疫，中国积极参与。中国第一时间开展疫情防控专家国际合作，努力分享中国诊疗和防控疫情的宝贵经验，并向世卫组织捐款2000万美元用以支持开展抗疫国际合作。

事实一清二楚，公道自在人心。只是，人家就是要装睡，你又如何叫得醒。面对如山铁证，某些美国政客非要揣着明白装糊涂，一条黑路走到底。背后的算盘，明眼人同样一看便知。

近日，美国有线电视新闻网等美国媒体也实在听不下去种种“辣耳朵”的怪腔调，一语戳破“甩锅者”羞于启齿的真实用意——找“替罪羊”，转移美国民众对政府应对疫情不力的不满。

可是，“甩锅”中国真能帮美国政府“找回场子”吗？答案必然是不能。近日，美国市场调查公司SSRS的一项民调显示，55％的受访者认为美国联邦政府在阻止新冠病毒扩散方面做得很差，这一数字较之前有所上升，另外80%的受访者悲观地认为疫情最坏的局面还未到来。

显然，美国民众不会这么容易被蒙骗，而中国声誉更不容许这么无端被玷污。

某些美国政客早该明白，这种“甩锅”的怪腔调，对中国政府为抗击国内疫情以及促进抗疫国际合作做出不懈努力的事实颠倒黑白，实在无理；与美国尽快控制疫情、保障民众生命安全和身体健康的需求南辕北辙，实在无益；同国际社会加强团结、合作应对疫情的共识背道而驰，实在无道。

其实，中国对这种“莫须有”的“甩锅”并不陌生。稍做对比就能发现，这与此前某些美国政客就疫情对中国的歧视、抹黑及污名化大同小异，也与每到美国大选便让中国频频莫名“躺枪”的怪现象如出一辙。在某些美国政客的价值观中，“甩锅”中国似乎成了一种“政治正确”，是拉高选情的政治筹码。当前正是美国大选选情胶着之时，即便没有疫情，恐怕美国某些政客为了争取选票，仍会找出其他借口，乱打一通“中国牌”，胡来一场“甩锅”。

疫情之下，某些美国政客与其“病急乱投医”，不如把宝贵的时间和精力用在正事正道上。何为正事正道？“金砖四国”概念提出者、英国皇家国际问题研究所主席吉姆·奥尼尔勋爵近日给出了答案：当前全球头等大事，是对新冠肺炎疫情引发的健康和经济双重危机进行全面协调应对，而非进行无益且危险的“指责游戏”。

(责编：任妍、杨曦)