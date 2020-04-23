广州开发区提升现代化经济体系新动能

广州开发区近日晒出2020年一季度经济成绩单：新注册内外资企业数量同比均增长60%以上。广州开发区着力建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系，加速提升现代化经济体系新动能，持续推进高质量发展。4月18日，广州开发区再次迎来一批重大项目签约落户：深圳市宝能投资集团有限公司（以下简称“宝能集团”）在此布局包括宝能国际新贸易创新中心、宝能国际医疗中心、宝能国际智能制造创新中心、宝能国际科技创新中心、生物安全发展基金在内的“四中心一基金”系列项目。

布局“四中心一基金” 推进“四区四中心”建设

广州开发区正全力推进“四区四中心”建设，即建设知识城大湾区知识创造示范区，打造具有全球影响力的国家知识中心；建设科学城大湾区制度创新先行区，打造具有国际影响力的中国智造中心；建设黄埔港大湾区现代服务创新区，打造服务港澳的新贸易创新中心；建设生物岛大湾区生命科学合作区，打造世界顶尖的生物医药研发中心。广州开发区“四区四中心”建设形成从北到南的创新空间布局，挺起粤港澳大湾区高端经济与科技创新的新脊梁。

宝能集团“四中心一基金”布局与广州开发区“四区四中心”战略深度融合。宝能集团将在知识城南部布局以汽车制造为主的宝能国际智能制造创新中心，在知识城北部布局以研发和创新为主的宝能国际科技创新中心；在科学城建设宝能粤港澳大湾区总部的基础上，打造以国际医院为代表的宝能国际医疗中心；在临港经济区布局以国际顶级商业中心为主的宝能国际新贸易创新中心；搭建生物安全产业发展基金，助力广州开发区打造首个国家生物安全治理试验区。

“到黄埔去” 打造电池基地和总部基地

驱车驶出广河高速知识城站，可见宝能新能源汽车制造基地正在热火朝天地加紧建设。基地占地1500亩，总装车间（一期）计划今年年底封顶。

2月28日，宝能动力电池项目和汽车研究院项目在知识城破土动工。三大汽车项目形成了宝能国际智能制造创新中心，将助推知识城千亿级新能源、新材料、智能制造产业集群的形成。当天签约的宝能国际科技创新中心项目将与宝能动力电池和汽车研究院项目相衔接，建设涵盖研发、创意、设计等产业的功能区。

当前，广州科学城正以五年大变化为使命，出台了“扩容至144.65平方公里”的提质增效规划，建设综合性国家科学中心重要承载区，吸引高端企业和高端人才落户。2017年，宝能集团在广州科学城中心区动工建设粤港澳大湾区总部大楼，随后收购同区域的广州国际体育演艺中心。本次签约，宝能集团将在广州科学城长岭居片区布局宝能国际医疗中心项目。

而黄埔港作为广州第二中央商务区（CBD）、广州人工智能和数字经济试验区，也是广州城市更新的重点区域。宝能国际新贸易创新中心项目将在此建设国际一流商业中心，包括一栋超高层标志性建筑。

搭建首期100亿元的生物安全产业发展基金

目前，广州开发区聚集生物医药企业超过1000家。依托广州国际生物岛生命科学合作区、科学城生命科学研发和中试聚集区、知识城生物安全产业基地、国际生物医药价值园等载体，广州开发区发挥生物医药领域的产学研优势，瞄准国家生物安全实验室，以临床救治和药物、疫苗研发、检测技术和产品、病毒病原学和流行病学、动物模型构建为主攻方向，建设粤港澳大湾区生物安全创新研究院和纳米生物安全中心，构建生物安全产业体系，率先打造国家生物安全治理试验区。

宝能集团正在搭建的生物安全产业发展基金首期总规模为100亿元，将以广州开发区相关产业项目为重点，在生物医药、生物医学、医疗卫生、医疗器械、干细胞与再生医学、精准医疗、体外诊断、检验检测等产业方向进行投资布局，助力广州开发区生物健康产业进一步聚集发展。

广州开发区一季度新注册内外资企业增速同比超六成

一季度，广州开发区经济发展表现出极强的韧性，一批新产业新业态快速发展，包括生物医药、新基建、信息传输、软件和信息技术服务业等战略性新兴产业。

今年以来，广州开发区先后举行了“2.28”“3.29”“3.31”三大千亿级投资签约动工投产活动，投资项目落地开工进度明显加速。一季度，全区生物健康产业快速发展，实现产值44.61亿元，同比增长28.5%，21家防疫物资生产企业产值同比增长46.9%。在线医疗、“线上+线下”等销售模式不断涌现，社会消费品零售总额同比增长7%，医药及医疗设备业、电子商务业商品销售额分别同比增长35%和10%。外贸新模式加速成长，跨境电商进出口额10.3亿元，包裹量423万件，分别同比增长112%和142%。全区累计新设外资项目49家，同比增长60%；新注册内资企业1.4万家，同比增长68.30%。

广州开发区在紧抓疫情防控的同时，谋划复工复产、经济社会发展，着力帮扶中小企业渡过难关。项目未动、政策先行，广州开发区在全国开发区中率先推出“暖企8条”“稳企6条”等惠企政策。一季度区属国企为企业减免租金1.24亿元，惠及各类市场主体2158家。

目前，广州开发区3800多家“四上”企业全面复工复产，98家世界500强外资企业项目全部复工；广州开发区牵头的市重点建设项目中111个在建项目全部复工。

数据来源：广州市黄埔区委宣传部

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(责编：任妍、杨曦)