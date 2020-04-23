本文配图均为青岛金家岭金融集聚区

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近日，山东省首家公募基金管理法人机构——兴华基金管理有限公司获中国证监会正式批复，落户青岛。

近期，这种金融新业态在青岛高频涌现：去年9月，光大理财公司开门纳客；去年12月，意才基金销售牌照发放；今年2月，青银理财有限责任公司获批……短短半年，四张含金量十足的金融牌照花落青岛，显示出财富青岛的吸引力。

数据显示，青岛财富管理金融综合改革试验区获批6年来，青岛金融机构达到273家，比试验区获批前增加80家，法人金融机构从试验区获批前的15家增至30家，外资金融机构由26家增至34家，多项指标居全国第一，交出了一张亮丽的“财富答卷”。

连获四张金融牌照

公募基金被誉为资管业“皇冠上的明珠”，其牌照一直备受资本追捧。从全国公募基金地图来看，“北上广深”为前沿。作为山东省首家公募基金，兴华基金的落户备受瞩目。

业内人士表示，公募基金是受政府主管部门监管的，向不特定投资者公开发行受益凭证的证券投资基金，这些基金在法律的严格监管下，有着信息披露、利润分配、运行限制等行业规范。

兴华基金管理公司把注册地选在青岛，不仅对青岛、对山东，甚至对整个中国北方而言，都有着特殊意义。

之所以属意青岛，兴华基金管理公司看重的是金融综合改革试验区的金字招牌。

兴华基金法人代表兼总经理张磊表示，青岛是中国唯一的经国务院批准的以财富管理为主题的金融综合改革试验区，也是山东金融业的聚集地、金融人才的聚集地，青岛还是经济总量过万亿的计划单列市，实体经济门类齐全、体系完整，并且出台了国内创投风投行业体系最全、力度最大的“青岛创投风投十条”。相较北上广深等一线城市，青岛的商务成本较低，对初创期的金融机构应对挑战帮助很大。

在中国金融业新一轮开放中，作为金融市场重要组成部分的基金业被寄予厚望，青岛同样先行一步。

2019年12月，青岛意才基金销售有限公司获批基金销售牌照。这张牌照成色十足，创造了三个第一：一是此为2017年中国进一步扩大金融业对外开放后第一个获批的外资基金销售牌照；二是意才成为中国第一家获得基金销售牌照的外资银行子公司；三是这是青岛财富管理金融综合改革试验区获批以来的全国首家外资财富管理机构。

银行理财子公司也是备受瞩目的金融新业态。2019年9月，全国股份制商业银行中首家经中国银保监会批准设立的理财子公司——光大理财公司在青岛开门纳客。值得一提的是，今年3月27日，光大银行发布2019年报，截至报告期末，光大理财总资产50.21亿元，净资产50.04亿元，报告期内实现净利润370万元，当年成立，当年盈利。

今年2月，青岛银行获批筹建青银理财有限责任公司，是中国银保监会2020年批复筹建的第一家理财子公司，也是全国第六家获批的城市商业银行理财子公司。

该公司的获批，将进一步丰富完善青岛金融产业体系，加速财富管理综合改革试验区建设，有效提升金融服务实体经济的能力和水平。该公司的设立，意味着青岛成为继深圳之后，第二个拥有两家银行理财公司的副省级城市。

创新加速资本集聚

4月10日，苏黎世基金正式在青岛金家岭金融区注册落户，并将于2020年上半年在金家岭金融区设立规模20亿元的半导体产业基金。它的落户，意味着青岛再次迎来一家国际化的顶级基金。

自去年全球（青岛）创投风投大会召开以来，创投风投机构在青岛呈现快速聚集态势。

中国基金业协会统计数据显示，截至2019年底，青岛创投风投备案基金404只、管理规模903亿元，分别比2018年增加136只、185亿元。同时，青岛创投风投机构登记备案数量快速增长，以私募基金管理人增长情况为例，全国36个辖区中，青岛以14.8%的增速位居全国第一，青岛由此成为创投风投界普遍关注的热点。

2019年，青岛承担上合示范区、山东自贸试验区青岛片区两大“国之重任”，金融业随之迎来开放发展新机遇，青岛再次站上发展新风口。

青岛发挥上合示范区、自贸区青岛片区政策叠加优势，加大政策创新力度，试验区作为金融改革“试验田”的示范效应更加突出。

青岛积极探索资本项目先行先试，争取国家外汇管理部门支持，将上合示范区的两项资本项目外汇支持政策拓展至10项，其中3项政策为全国首次推出，所有政策均拓展至青岛全域。

自山东自贸试验区青岛片区获批以来，青岛制定《中国（山东）自由贸易试验区青岛片区金融改革创新试点实施方案》，外汇管理、基金管理服务等30项自贸区金融开放创新政策获批，首创多项“全国第一”：青岛银行创新中新货币互换低成本融资业务模式，成功操作全国首笔货币互换项下新元贷款业务落地青岛片区。

全国首笔中国—新加坡货币互换项下新元融资业务和山东自贸区内首笔境外机构境内外汇账户不落地结汇业务、跨境人民币结算便利化业务、“单一窗口”项下跨境汇出汇款业务均从青岛片区发起。

金融赋能实体经济

金融是现代经济的血液，血脉通，发展才有活力。

瑞斯凯尔公司是青岛一家高新技术企业，主要生产细胞因子检测试剂盒，新冠肺炎重症患者治疗中所使用的激素治疗，正需要此类试剂盒检测细胞因子水平，从而评价治疗效果。

近日，瑞斯凯尔公司接到大量订单，为武汉协和医院等多家医疗机构捐献检测试剂。青岛银行与青岛高创融资担保联合降低利率快速审批，为企业提供了200万元贷款。

同时，青岛还设立了全国首家海洋金融专营机构——浦发银行蓝色经济金融服务中心，重点发展以海洋科技为主导支撑的第二产业，围绕海洋生物、海工装备制造、海洋能源、海洋新材料、海洋水产品精深加工等新兴蓝色经济行业提供全方位的金融服务。自成立以来累计服务涉海企业超过千家，提供各类融资支持超过200亿元。

此外，青岛打造多层次资本市场，规范、服务、培育青岛企业上市，搭建企业生态圈层和金融综合服务平台，形成资本市场的“青岛板块”。

2019年，青岛港国际、青岛银行、青岛农商银行、海尔生物医疗等9家青岛企业相继上市过会，新增数量居全国第6位；上市公司市值同比增长69.1%，居全国第一位；全市上市公司总数达到51家，比试验区获批前增加27家；新增新三板挂牌公司3家，总数从2013年末的5家增至92家。这得益于青岛近几年来多层次培育资本市场，启动青岛万名企业家资本市场培训专项行动，为企业家搭建学习交流、投资链接、政商对话的平台。

青岛还出台鼓励企业上市的政策，为机构搭平台、创便利，成立青岛资本市场服务基地，搭建企业与基金双向路演对接平台、资本圈交流平台和企业家发展平台，为企业提供从股份制改制、挂牌、上市、基金、并购、发债等方面的一站式精准服务。

作为区域性股权交易市场，蓝海股权交易中心是青岛多层次资本市场的重要组成部分，6年来，该交易中心挂牌企业从2014年的131家增至1535家，逐步发展成为中小微企业综合政策运用服务平台。

随着金融新业态的不断涌现，众多金融资本纷至沓来，汇聚起蓬勃的财富管理之水，激荡青岛城市经济发展的新动能。

(责编：任妍、杨曦)