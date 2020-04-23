吃大餐 莫松安全这根弦

工作人员在内蒙古自治区呼和浩特市一家饭店为进店就餐的顾客测量体温。

丁根厚摄（人民图片）

在浙江省杭州市庆春路一家小吃店，每位堂食的客人限定在一张餐桌进行饮食。

吴 煌摄（人民图片）

新冠肺炎疫情发生以来，餐饮企业受到不小的冲击，随着疫情防控形势逐渐向好，街头巷尾的烟火气又回来了。

据中国饭店协会发布的《新冠疫情下3月中国餐饮业生存现状报告》中显示，本次调研的5451个门店中营业门店数为4243个，占比达到77.84%，样本餐企提供堂食比例高达88.26%，比2月底提高了54.6个百分点。

餐厅的复工复产率大幅提升，但安全这根弦仍然要绷紧。

多措并举有保障

安全和健康是目前消费者在餐厅消费时关注的焦点，这也是餐饮企业在特殊时期能够持续运营的保障。

因此，餐饮企业也都从多方面采取了不少措施，保障员工和消费者的健康。

记者日前走访了北京几家开放堂食的餐厅发现，疫情防控期间，进入一家餐厅享用堂食大都需要经过几个步骤才行。

消费者在进入餐厅前，需要进行体温检测，合格后在表格中登记姓名、住址、联系方式等信息，随后，店员会提供酒精让顾客对手部进行消毒，之后方可进入餐厅。

餐厅大堂中的桌椅也会根据每家店的实际情况进行特别的设置，或是在部分桌上明确放置“隔离安心桌”的指示牌，或是由店员引导顾客分散就餐，以保障有足够的安全距离。

不久前，北京市商务局制定的疫情期间餐饮服务单位经营服务指引4.0版正式对外发布。据相关负责人介绍，本次餐饮经营服务指引，适用于北京市餐饮企业及其门店、单位食堂、网络餐饮服务第三方平台等餐饮服务单位。

指引中指出，员工体温正常才能进入餐厅的经营场所，上岗期间必须保持清洁卫生，严格洗手消毒，时刻佩戴口罩，口罩要及时更换；需在用餐场所显著位置或显示屏张贴、显示相关公告和防护知识，正确宣传引导告知所有进店顾客需要配合和注意的事项；此外，餐厅须安排专门人员对就餐人员检测体温并核实“北京健康宝”信息，体温正常且“北京健康宝”状态为“未见异常”者方可进入餐厅就餐，确保到店用餐人员和从业人员安全。

中国饭店协会日前也发出了“使用公勺公筷双筷，培养健康生活习惯”的倡议，许多餐饮企业加入其中，在餐厅中推广公筷、公勺，引导顾客分餐消费。

堂食外卖齐发力

日前，在位于北京的一家西餐厅中，记者发现，大厅内除了设置的安全餐桌，其他的餐桌几乎都坐满了前来用餐的顾客。即便如此，餐厅工作人员表示，这样的人流量跟之前还是没法比，不过，餐厅借机开启了外卖服务，有一部分顾客通过手机下单店里的美食。

如今，受到店客流减少的影响，越来越多的餐厅复工选择了堂食和外卖两条腿走路，将线上与线下的服务打通。

无接触配送、无接触到店自提等服务模式也在餐饮行业内广泛推广，消费者只需要动一动手指，美食即可送到家。

“在疫情的倒逼下，各行各业都在进行数字化转型，餐饮业也不例外。比如，扩大外卖业务、推出可零售的半成品、开启社区团购、企业团餐服务等等。”安徽省餐饮行业协会秘书长郑德贵表示，餐饮行业的转型势在必行，业务模式不应仅仅局限于堂食，还应拓展多元化的线上模式，形成线上线下“双轮驱动、融合发展”的格局。

为科学引导服务业有序复工复产，四川省眉山市结合疫情防控形势的变化，积极支持餐饮企业创新服务方式，探索经营新模式。大力发展餐饮数字化服务，鼓励餐饮企业实施智慧化转型，开展线上交易、移动支付等融合发展模式。

此次疫情逼迫服务业创新发展，餐饮企业要积极适应市场的变化，加快线下与线上融合发展的步伐，针对消费者的不同需求推出个性化、多元化的商品，营造安全、健康的消费环境。

自身也要多防护

记者在走访中发现，目前，北京大多数餐厅都会严格实行测体温、登记信息才能入内的进店方式，但是，也有些餐厅的测温枪、登记本成为了摆设，顾客到店消费存在安全隐患。

这也给到店就餐的消费者提了一个醒，在越来越多餐厅恢复堂食的形势下，除了餐厅为消费者提供的健康保障外，消费者自身也要做好外出就餐的防护。

外出就餐需要多加观察，加强自我防护。进入一家餐厅后，多留意一下餐厅是否严格实行测温、登记等必要的安全流程，餐厅是否对营业场所、设备设施、就餐用具等进行清洗消毒。此外，也要观察餐厅内是否严格控制顾客流量，餐桌之间是否留有足够的安全距离。

在就坐时，选择桌面清洁的座位，尽量在靠近门窗等通风比较好的地方。文明就餐，保持安全距离。付款时，尽量选择二维码等电子方式结算，减少接触现金。

在用餐前，用洗手液在流水状态下洗手。用餐时，尽可能使用公筷、公勺。还有一点需要注意的是，在使用堂食时，摘下来的口罩最好放到干净的地方，保持口罩内侧的清洁，避免污染。

减少不必要的用餐时间，也是加强自我防护的另一种方式。在北京的一家火锅店中，张女士告诉记者，目前自己外出就餐的时候，不会像以前在餐厅停留的时间那么久，而且直到菜端到餐桌后才会摘掉口罩，一旦用完餐，也会立即再将口罩戴上。

特殊时期，保障用餐的安全和餐厅的有序复工，唯有餐厅和消费者共同努力才行。

(责编：任妍、杨曦)