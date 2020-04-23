聚侨力，深耕中国不停步

近期，侨企益海嘉里（哈尔滨）粮油食品工业有限公司面粉车间日夜赶工。

益海嘉里集团供图

春满神州，万物繁茂。

看国内，无论是华侨华人资源根深叶茂的沿海省份，还是近年来用心筑巢引凤的内陆地区，大大小小的侨企忙复工、抓生产、扩投资，有声有色，不负春光。

看海外，在北美、南美、大洋洲等地区，许多国家的华商搭桥梁、做“红娘”，力促中外经贸往来“不打烊”，另是一番动人景象。

当中国经济奋力走出疫情阴影，国内侨企、海外华商也与中国发展脉搏同频共振，积极贡献力量。

铆足干劲，侨企复工蹚新路

益海嘉里（武汉）粮油工业有限公司大米生产车间最近昼夜通明。每天，经过除杂、去石、碾磨、色选、抛光、打包等一系列流程，500吨晶莹透亮的大米从这里发往湖北各地超市卖场。

“防疫期间，我们对大米生产线进行内部挖潜、技术改造与科学排产，降本增效，成品米日产量比疫情前提高了20%。”谈及复工复产，公司贸易部高级经理陈明说，粮源充足，员工心齐，产能提升，“保质保价保供没问题”。作为中国粮油生产领军企业之一，侨企益海嘉里集团分布在全国26个省份的100余家生产企业已全面复产，一句“我在，粮管够”的承诺，为居民“米袋子”“油瓶子”助力。

各地侨企铆足干劲，释放着攒了数月的能量。

浙江宁波，侨（留）企业整体复工率超过95%；安徽合肥、湖南长沙等地侨梦苑，超九成侨企恢复正常运营；中国侨商联合会发出“加强疫情科学防控、有序推动恢复生产”倡议，得到正大、世茂、金光等众多知名侨企踊跃响应。

疫情冲击侨企，如何化危为机，踩实迈稳发展步子？

——靠未雨绸缪的“先手棋”。凭借多年国际化经营积累的丰富经验与敏锐洞察，一些侨企在疫情初期便早做应对，多手准备，将负面影响降到最低。

复工复产两个多月来，作为外贸出口占90%以上的外向型侨企，浙江泰普森实业集团有限公司把2.3亿美元订单守得稳稳的。

“打出提前量”这是董事长杨宝庆的诀窍。提前部署，赶在春节前夕将2500个集装箱、价值5000万美元的海外订单全部发货，减小后期库存压力；提前沟通，给各国客户逐一录视频、做直播，告知货物生产进度，做好线上销售；提前订舱位、沟通车队，确保货物出运通畅。在这场保订单、抓生产战役中，泰普森灵活应变，从容不迫，化被动为主动。

——靠求变求新的“巧心思”。疫情之下，新业态、新场景崭露头角。一些侨企思路活、点子多、人脉广，顺势而为蹚新路。

银川德胜工业园内，刚复工十几天，宁夏荣光科技集团董事长梁少荣已忙得不可开交，全国各地的订货电话一个紧接一个，几乎都是奔着公司新近研发的小型智能数字化投影仪而来。

疫情催热“云课堂”“云会议”。梁少荣头脑活络，很快在“云端”嗅到商机。他发挥自身侨商优势，联手多位国内外专家合力研发，推出一款可与手机智能联网的护眼小型投影仪。

“新产品已交付的订单超过5000万元，刚又初步确定了8000多万元订单。”梁少荣向记者感叹，创新力是硬功夫，打开“脑洞”，总能从阴霾中寻得阳光。

——靠细密周全的“保障网”。连日来，一系列优惠政策密集出台，给侨企解烦纾忧；各级涉侨机构频繁走访调研，对侨商问寒送暖。

浙江多地侨联提供“保姆式”精准服务，发布优惠政策汇编材料，安排车辆接回外地员工，协助侨企化解“招工难”；江苏省侨联主动穿针引线，协调各方，让侨企不再为物流运输受阻、供应链不畅等犯愁；海南省委统战部开通“云端热线”，建立多个微信群，收集侨企诉求，及时回应解决。

英国经济学家阿富塔布·希迪齐认为，疫情过后，中国经济动能将会快速反弹。而在中国经济加速恢复的这波大潮中，侨企身影跃然其间，展现着别样风采。

牵线搭桥，经贸往来渐升温

3月下旬，巴西圣保罗，一场线上新闻发布会如期举行，拥有590万家中国供应商的“中国制造网”亮相巴西市场。

屏幕这端，巴中经贸交流中心总裁方激点开“中国制造网”葡文网站及手机客户端界面，用一口流利的葡萄牙语，生动介绍页面呈现的产品信息，尤其是巴西市场青睐的电子产品、装修建材；那端，一批巴西企业及政府部门代表，纷纷被这个中国B2B跨境电商平台圈了粉。

“真诚邀请你们来巴西的科技中心再做推广。”圣保罗州坎皮纳斯市政府代表当场向方激抛出“橄榄枝”。会后，“中国制造网”南京总部的后台数据显示，葡文网站来自巴西的访问量增长45%。

“这是我们与巴中经贸交流中心首次合作。海外华商凭借对当地市场需求的精准把握和积累多年的深厚资源，可以为中国制造业、中国供应商深入海外市场提供很大帮助。”“中国制造网”买家运营总监李婉月告诉记者，这样的“内外联动”未来会更频密。

面对挑战，国内侨企积极谋变，勇于突围；海外华商同样各施其能，想方设法牵线搭桥，帮国内企业打通“出海”通道。

对内传递信息，让中国企业把握国外市场变化，出口更合国际需求——

“3月，美国电商平台上，服饰品、餐厅与酒吧用品零售额大幅下跌，食品与饮料、个人护理用品零售额大增25.6%……”近来，美国华商蒋勇和同事定期将eBay、亚马逊等美国各大电商平台发布的销售数据，通过微信群分享给国内中小外贸企业。

2016年，蒋勇参与创办了一家电子商务平台，为中国中小企业出口美国提供销售、物流、客服等咨讯。疫情暴发后，美国市场需求疲软一度让这些企业非常焦虑。

因势而谋！蒋勇利用身在美国的信息优势，为国内合作伙伴送上“锦囊”。在受疫情影响严重的美国消费市场，哪些货走俏，看看蒋勇分享的各大电商平台一手数据，中国商家心中就有了底，备货自然有了方向。

对外传递信心，向国外企业宣介中国消费活力，激发更多合作火花——

前不久，一场萌芽于第二届进博会的合作“结果”了。新西兰亿贝通有限公司执行董事王思维与新西兰唯一国有食品公司兰德农场签订战略合作协议，双方将联合向中国消费者输送新西兰优质有机奶源。

“疫情发生后，我们依托中国分公司，迅速进行摸底调查、梳理消费渠道，并将中国政府的防疫举措和实际成果告知合作伙伴。”王思维说。及时准确的信息沟通增强了新西兰企业对中国市场的信心，也推动合作顺利落地。

这两周，王思维还在忙着将另一款新西兰果糕品牌引入中国市场。作为一名“80后”华商，他对近来国内大火的短视频、电商直播、社区团购等线上销售模式跃跃欲试。“防疫期间，中国的线上市场井喷式发展，我们也打算为这个果糕品牌做两场线上社区团购。初步估计，两个货柜的产品在1小时内就能卖空！”受疫情影响，品牌商无法来华实地考察，但王思维对中国市场新业态、新机遇的描述，让他们心动不已。

“作为中国与世界各国发展经贸关系的一座桥梁，海外华商秉持合作共赢的理念，发挥对中国与住在国都较熟悉的优势以及自身在海外长期经营的经验，在推动中外经济互利互惠中扮演重要角色。”中国华侨华人研究所所长张春旺说。

扩大投资，同心同行更坚定

最近，得知中国银行汕头分行发放的1500万元贷款已全额到账，侨企宏俐（汕头）电子科技有限公司董事长张优胜立马开始了一轮“大采购”。

宏俐生产的高精密多层线路板，广泛应用于医疗器械领域。自复工复产以来，国内外订单爆满，这让回乡投资10多年的张优胜又喜又愁：订单排到了5月下旬，生产已处于满负荷状态。可是，没有充足的流动资金，哪来钱买更多原材料？

“现在，有了真金白银，我的胆子就大啦！”张优胜打算把这笔贷款全部用于购买原材料，同时投入资金买设备，加快实施企业的智能智造改造升级项目。“不但要把一季度产能在二季度补回来，更要扩大投资，乘势而上。”

近期，一系列项目“云”上签约，许多侨企加大在华投资，深耕中国市场的决心有增无减。

为什么？因为感情深、信得过！

改革开放40多年来，广大侨企投身中国经济发展，是参与者、贡献者，也是受益者。

“益海嘉里在华投资超过30年，一直快速成长。母公司丰益国际集团能从早年的一家小型贸易公司，壮大到跻身世界500强行列，很大程度上也得益于中国发展带来的机遇。在集团的全球布局中，中国板块已成为一个标杆。”益海嘉里集团总裁穆彦魁告诉记者，疫情发生前，集团就已制定在华扩大投资计划，未来3到5年内的新增投资额将超过以往30年的投资总和。

“原先计划不变，而且正在考虑扩大投资！”穆彦魁表示，经过这次疫情，企业再次感受到中国政府的社会治理能力及经济调控能力。“大家都觉得，信心比以往更足。”

还因环境优、利好多！

回望侨企新加坡金鹰集团在华投资20余年历程，金鹰企业管理（中国）有限公司副总裁赵勇很感慨，他们能够放开手脚发展，离不开中国各级政府一直给予的大力支持、创造的宽松环境。

“这次疫情发生后，相关部门出台措施减税降费，地方政府也落实落细中央关于减轻企业负担的各项政策。”赵勇表示，政府的暖心与给力，让金鹰集团扩大在华投资的脚步更坚实。目前集团旗下多家子公司在江西、广东等地投资的多个项目已有序“开张”。

商务部出台20条举措，进一步推进改革开放；地方版优化营商环境条例密集推进；各地“放管服”改革持续深入……利好消息接踵而至，侨企在华投资意愿愈益强烈。

更因市场广、空间大！

投入1.5亿元人民币，建设国际标准的口罩生产线；再投1.2亿元人民币，研发、制造高速全自动口罩机。侨企德迈国际信息产业集团董事长施乾平向记者透露，这些只是一个“铺垫”。

“等疫情过去，我们打算分别在口罩及口罩机生产线的已有基础上，再投近4亿元，转型生产医疗器械和工业机器人。”施乾平将今年定位为公司的加大投资年，瞄准大健康、智慧农业等领域，并已吸引多国的华商“合伙人”。大家的想法不谋而合，“困难是暂时的，中国市场与消费者购买力的潜能是无限的，中西部及农村市场的潜力尤其值得挖掘。”施乾平说。

“侨企已全面融入中国经济肌体，留下深刻烙印。如今，疫情带来挑战，也蕴藏机遇，侨企持续扩大投资，为中国经济注入更多活力，也将从中获得更好的成长。”清华大学华商研究中心主任龙登高说。

同心同行，在中国经济发展的每个重要阶段，广大侨企、华商从未缺席，表现始终抢眼。疫情终将结束，中国经济有韧性，风雨无惧；侨企华商有信心，深耕不辍。

(责编：任妍、杨曦)