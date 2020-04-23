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200亿元 造船订单“云签约”

2020年04月23日08:46  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报上海4月22日电 （记者沈文敏）今天，中国船舶集团有限公司与卡塔尔石油公司通过视频连线，以云签约方式，正式签订了“卡塔尔石油——中国船舶集团LNG船建造项目”。据悉项目总金额超200亿元人民币，是中国迄今最大的造船出口合同。

　　为满足卡方需求，中国船舶集团沪东中华造船（集团）有限公司推出最新自主研发设计的“G4+长辉”系列17.4万立方米LNG船。“G4+长辉”系列是沪东中华在成功研制的第四代LNG船基础上，吸收当今世界LNG船最新设计理念和技术动向推出的全新船型，具有快速性能好、空船重量轻、综合能耗低、液货处理系统与不同航线适配性强、升级兼容性优等特点，其装载能力相比以往同船型增加800立方米，全船电力系统能耗下降8%。无论是能耗指标、环保性能还是可靠性要求，均达到世界一流水平。

(责编：任妍、杨曦)
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