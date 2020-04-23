100亿美元 乙烯项目“云开工”

本报惠州4月22日电 （记者李刚）埃克森美孚在粤港澳大湾区投资建设的广东惠州乙烯项目22日举行“云开工”仪式。当日上午，“云开工”仪式在北京人民大会堂、广东惠州会场及美国达拉斯市会场，通过视频连线的形式进行。

在开工仪式上播放了项目介绍视频，埃克森美孚公司、广东省、国家发改委有关负责人分别在三地会场致辞。11时许，埃克森美孚广东惠州乙烯项目正式开工。

埃克森美孚广东惠州乙烯项目是美国企业在华独资建设的首个重大石化项目，总投资约100亿美元，主要建设160万吨/年乙烯等装置。

在新冠肺炎疫情对世界经济造成严重冲击的形势下，该项目建设对于增强各方战胜疫情信心、深化国际经贸合作具有积极意义。

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