积极参与疫情防控 90家企业获武汉市通报表彰

在4月21日武汉市商务工作会议上，武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部物资保障组对全市疫情防控市场保供作出突出贡献企业，进行通报表彰。

为激励先进、鼓舞士气，经市疫情防控指挥部同意，决定对自1月23日以来，在全市疫情防控市场保供中作出突出贡献的美菜、中百、武汉武商、中百罗森、沃尔玛等90家企业予以通报。全市上下要以先进典型为榜样，以更加高昂的斗志和饱满的精神状态，凝聚力量，共克时艰，为城市运行安全平稳有序和经济社会健康发展作出新的更大贡献。

此前，美菜因协助商户恢复生产、保障新鲜食材供应一线、确保在家居民买菜需求推出的“温暖行动”，获商务部流通产业促进中心关注，并发布《数字商务企业战疫行动之二十三：美菜打出战疫情保民生稳就业“组合拳”》文章，对美菜在疫情期间的表现给予肯定。

美菜网相关负责人介绍，因美菜春节不打烊服务，在这次疫情中留守员工和储存商品成为支撑疫情期间需求的基础能力。同时，美菜积极响应号召，整合社会物流，为美菜的商品供给能力、运力等提供了保障。

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