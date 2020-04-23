“非接触式”服务成趋势 数字生活拓展社会治理空间

近日，文旅部和国家卫健委联合发布通知，要求景区限量开放，做好各个购票渠道的游客信息登记工作，鼓励各地发挥“互联网+旅游”服务平台的作用。疫情之下，各地政府将生活服务业与数字化的有效结合列为重大民生工程，而景区游览+数字生活的打造带来了更为安全的“非接触式”服务，便捷、智能的数字生活迎来了新一轮的发展空间。

受疫情影响，大众消费热度呈现出阶段性的骤降，国内生活服务业遭受明显冲击。面临疫情下的“停摆”，数字化技术的红利开始展现出强大的生机与活力，它带来的“非接触式”服务显著改变了大众的消费习惯，同时有力助推了各行各业的数字化转型步伐。事实上，疫情的极端考验使得经济生活陷入一段时期的低谷，但也使得“无接触配送”、“云旅游”等新型模式走入大众生活之中，并得到了更多市场消费者的支持与认同。

现阶段来看，“非接触式”服务渐渐发展成为行业趋势，而数字技术的发展为消费活力的恢复提供了强大的技术支撑。与此同时，开放的市场空间蕴含了广阔的发展机遇，各类新兴消费业态不断生长、涌现，现代生活服务业的应用场景被进一步拓宽，这也为我国社会治理数字化提供了新的转型契机。如今，各地政府鼓励景区与数字化平台的发展结合，这正是基于社会治理新机遇下的主动求变，即利用数字化管理方案为各地景区寻求发展新阵地，通过数字生活的打造为社会治理数字化转型提供可借鉴的参考思路。

而随着国内疫情态势的好转，大众压抑多日的消费需求正逐步升温，“防控式复工”自然成为了经济活力恢复的重中之重。当前，在线服务网络逐步趋于成熟，其中，支付宝的健康码、公积金查询、交通违章查询热门功能方便又省事，为城市的综合数字化治理注入了新的生机与活力。不难看出，在“无接触旅游”之外，“无接触办事”的理念也逐渐融合在服务业数字化转型的过程之中，为现代社会的治理提供了全新思路。

无论是“数字景区”还是“数字市民中心”的打造，数字新基建都在其中发挥了无比重要的作用，通过平台技术优势以及精细化的运营服务，多地的城市治理开始加速升级，并成长为抵御风险冲击的重要力量。实际上，数字生活平台是数字技术向生活服务领域的重要延伸，而“无接触服务”的趋势进一步强化了数字化建设的优势，体现出数字化升级的全新方案。社会消费习惯的改变成就行业转型的突破口，在“非接触式”服务的发展浪潮下，数字生活将有效拓展社会治理空间，带来民生领域的新机遇。

现如今，“数字景区”、“数字市民中心”等平台建设绘制出了数字生活的美好蓝图，使得大众生活迎来了更多前沿性的发展机遇，未来我国的数字化治理空间也将得到进一步的有效拓展。（作者盘和林系中南财经政法大学数字经济研究院执行院长）

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