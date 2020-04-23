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安吉尔水推出水家装标准

2020年04月23日09:11  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京4月23日电（记者毕磊）新时代消费者对于家装需求更注重健康、舒适感已是行业共识。近日，安吉尔正式推出水家装标准。安吉尔集团孔那表示，安吉尔水家装不仅能一站式解决家庭净饮水需求，它还将净饮水与家装系统地联结起来，开辟装修新品类。

　　据介绍，安吉尔的水家装标准包含设计、材料、工艺、产品、服务五大体系。 设计层面，安吉尔已建立2亿套设计方案数据库，通过调研和分析用户家中供水情况，输出水家装平面图和水家装效果图，给用户以直观呈现净水产品在装修后的整体视觉效果；材料层面，针对不同饮用水管路的特点，自主研发了PE管、PPR管和多种接头；工艺层面，安吉尔在水路铺设、电路铺设、施工工艺等都给出详细的执行标准；产品层面，根据不同户型，安吉尔可提供不同的净饮水解决方案；服务层面，为家装用户提供四项健康服务及四重安全保障，健康服务包含免费设计服务、全屋水路消毒杀菌服务、定期上门水质监测服务、定期上门产品清洗服务；安全保障则为水路保用50年、产品自检安全认证、配备漏水保护装置、中国人保财产安全保险。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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