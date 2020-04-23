售价近六千元的手机为何能做到一分钟销售额破亿？

4月22日，国内高端手机品牌一加新品第二次开售。近6000元价位段主打120Hz屏幕的一加8Pro迅速成为京东、天猫、苏宁易购三大平台手机销售额冠军，同时也登顶了全平台5000元以上高端手机的销量冠军。而在5天前的4月17日，一加8系列新品首销，更是创下了1分钟销售额突破1亿元的成绩。

值得注意的是，来自第三方机构的数据显示，受全球疫情及经济大环境影响，中国手机市场一季度总体销量预估下滑超过20%。此次一加的骄人战绩，无疑是一剂强心针，一方面体现出消费市场的回暖，未来可期；另一方面则反映了在相对艰难的环境下，一加这样专注于产品的高端品牌，仍然大有可为。

“暂停”结束之后，一加打响头炮

国家统计局4月17日发布数据显示，初步核算，一季度国内生产总值按可比价格计算同比出现下降。而随着国内疫情影响逐步减弱，全国上下齐心协力，加大力度落实复工复产，百业回暖。网友们也纷纷用“加油”刷屏，显示出对未来的信心。

手机行业也是如此。来自Counterpoint发布的报告显示，2020年中国智能手机销售受疫情冲击，一季度总体销量预估下降超过20%。但进入第二季度，因疫情而带来的“暂停”逐渐结束之后，一个中国高端手机品牌的新品亮相，让整个行业看到了曙光。

4月17日，一加手机作为中国上半年手机发布季中压轴登场的品牌，正式开售旗下两款旗舰新品，分别是定价3999-4599元的一加8，和定价5399-5999元的一加8 Pro。

全网开售仅1分钟，一加 8系列的销售额就突破了1亿元。根据京东发布的战报，一加8为单品销量冠军，一加 8 Pro为5000元以上价位段高端手机单品销量冠军。其中定价更高的一加8Pro更是率先售罄，网络上充满了消费者一机难求的感慨。

4月22日，一加8Pro第二次开卖，尽管官方提前加强备货，但在京东平台上又是迅速售罄，而且最先卖完的，还是价格接近6000元的高配版本。

近6000元手机售罄，一加的逻辑很简单

对于大多数消费者来说，要拿出近6000元购买一件商品，往往意味着更长的决策流程。但1分钟销售额破1亿，背后却是消费者的迅速决策，迅速下单。

一加在手机行业中被视为“异类”，它一年只推两次新品，出3-4款手机，定位高端，旗舰配置。在今年整个手机行业严重下滑的2020年一季度，一加不像其他品牌那样有很大的库存压力。因为产品线简单清晰，它早早就卖完了去年下半年推出的产品，受冲击可以说是最小的，也可以全力投入新品的准备工作。

除了产品线简单，一加的生存逻辑也极其简单，专心致志做好产品，一切以产品说话。

从成立之初，一加就确立了只做旗舰手机的定位，聚焦高端，每一代产品都代表着当时行业内的最高配置，这次的一加8系列也是如此。一加8和一加8Pro均搭载高通骁龙 865平台，支持5G。其中一加8Pro配有120Hz高刷新率瞳孔屏，通过独立定制的芯片实现了高端电视上才有的MEMC插帧技术，让影视画面更顺畅。它还搭配了双 4800 万像素超清四摄系统，支持有线及无线闪充，并拥有IP68级防水功能。

在设计和工艺上，这家出了名死磕细节的品牌还是AG玻璃工艺的首推者，此次一加8系列的青空配色，细腻出众，被用户们称为目前AG玻璃后盖的标杆。

前端是硬产品，背后是好口碑

也许在部分人看来，专注产品只是一加给自己制定的“人设”，但了解一加的人都知道，这个品牌就是如此，因为背后的创始人兼CEO刘作虎就是个三句话离不开产品的人。

在一加8系列发布之前，刘作虎曾接受媒体采访。当有记者问到，“疫情之下全球手机市场不确定因素增多，一加要怎么做？”刘作虎只说了句，“用硬产品打硬仗。”

包括在很多访谈中，刘作虎讲几句就会把话题带回到产品上，他更喜欢别人称他为首席产品经理。不爱社交也不能言善辩，工作中大多数时间都在研究产品上。

作为一加品牌和产品的最高决策者，刘作虎有着很强的气场和前瞻眼光。他是业内率先将目光聚焦在高帧率屏幕上的人，认为这是大势所趋，并果断实施量产。他也是先进材质和优秀设计的倡导者，比如钻研AG玻璃工艺后盖就是典型的例子。他的眼光也使得一加手机一直在行业产品设计中名列前茅。

除了醉心于产品，刘作虎也很注重聆听消费者的声音，喜欢与用户交流。

去年这个时候，这次因美国疫情现场报道而广为人知的“美国小伙”郭杰瑞曾经拍过一个视频，内容是一加手机在纽约开售，门口早早就聚集了大量的粉丝排队等待。视频中，郭杰瑞从队伍的前端跑到末尾，当时画面用了加速处理，仍足足有半分钟之久。他不仅感慨，“他听说过一加在美国很火，没想到这么火。”这种来自粉丝的真心“回馈”，刘作虎特别在意。

此次疫情，确实为各行各业带来了不小的影响。中国是手机最大的生产国，也是最大的消费国，手机行业受到的冲击亦十分明显。但知微见著，这次一加手机能在开售1分钟卖出1亿元，二次开卖，高配版机型8Pro又是迅速售罄，大大提振了行业信心，也让市场看到了消费回暖，具有典型的范本意义。（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)