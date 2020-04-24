人民网>>财经

世界图书日 北京市海淀区投入2000万元补贴实体书店

今年将新开116家实体书店

2020年04月24日06:51  来源：北京青年报
 
原标题：海淀投入2000万元补贴实体书店

　　本报讯（记者 王斌）昨天是世界图书日，海淀区启动全民阅读系列活动，邀请艺术家“云直播”朗诵会。北京青年报记者了解到，今年海淀区将新开116家实体书店。为帮助实体书店应对疫情冲击，海淀区首次启动实体书店扶持评审工作，补贴资金总额达2000万元，通过建设补贴、运行补贴、优秀奖励等方式，帮助地区实体书店渡过难关。

　　截至2019年底，在海淀区登记、年检的实体书店数量为153家，在高端写字楼、商业网点周边形成了一批特色实体书店。日前，海淀区启动了实体书店扶持评审工作，帮助实体书店应对疫情冲击。“今年侧重于建设补贴。”海淀区委宣传部文化发展促进科科长曹劲松介绍，补贴范围是2019年1月1日以后开展装修、目前已正常营业的实体书店。海淀区将给予书店设计、装修、改造补贴，补贴金额一般不超过实体书店总投入的30%。对已获得市级补贴的申报单位，区级配套资金不超过市级奖励资金的50%。

　　在运行补贴方面，海淀区对符合条件的实体书店给予房屋租金补贴等。其中，对已获得市级补贴的申报单位，区级配套资金不超过市级奖励资金的50%。针对迅速产生效益的24小时书店，可适当提高补贴额度。

　　在优秀奖励方面，海淀区对门店环境、经营规模、经营模式创新、社会服务、特点特色等方面进行评价，每年度评选产生海淀优秀实体书店榜单，前10名优秀实体书店奖励最高不超过30万元。

　　此外，海淀区同步制定并下发了《2020年实体书店建设工作方案》，按照分类建设的原则，通过新建、搭载、增设等形式推动辖区实体书店建设，计划年内新开116家实体书店。其中，新建特色实体书店主要分布在大街干线、商业中心、产业园区、高校校园、学校周边、景区周边、社区、大型市民文化活动广场周边、交通枢纽等区域，以图书销售为主，辅以轻食、文创产品销售等配套服务。

　　另外，海淀区将推动便民超市、电商服务站、邮政网点、咖啡厅、茶馆等商业场所增设图书零售业务，服务面积超过20平方米。同时鼓励旅游景区、星级酒店、博物馆等文化空间升级文化服务，打造集阅读学习、展示交流、聚会休闲、创意生活等功能于一体的复合式文化体验消费空间。

(责编：冯粒、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved