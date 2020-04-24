世界图书日 北京市海淀区投入2000万元补贴实体书店

原标题：海淀投入2000万元补贴实体书店

本报讯（记者 王斌）昨天是世界图书日，海淀区启动全民阅读系列活动，邀请艺术家“云直播”朗诵会。北京青年报记者了解到，今年海淀区将新开116家实体书店。为帮助实体书店应对疫情冲击，海淀区首次启动实体书店扶持评审工作，补贴资金总额达2000万元，通过建设补贴、运行补贴、优秀奖励等方式，帮助地区实体书店渡过难关。

截至2019年底，在海淀区登记、年检的实体书店数量为153家，在高端写字楼、商业网点周边形成了一批特色实体书店。日前，海淀区启动了实体书店扶持评审工作，帮助实体书店应对疫情冲击。“今年侧重于建设补贴。”海淀区委宣传部文化发展促进科科长曹劲松介绍，补贴范围是2019年1月1日以后开展装修、目前已正常营业的实体书店。海淀区将给予书店设计、装修、改造补贴，补贴金额一般不超过实体书店总投入的30%。对已获得市级补贴的申报单位，区级配套资金不超过市级奖励资金的50%。

在运行补贴方面，海淀区对符合条件的实体书店给予房屋租金补贴等。其中，对已获得市级补贴的申报单位，区级配套资金不超过市级奖励资金的50%。针对迅速产生效益的24小时书店，可适当提高补贴额度。

在优秀奖励方面，海淀区对门店环境、经营规模、经营模式创新、社会服务、特点特色等方面进行评价，每年度评选产生海淀优秀实体书店榜单，前10名优秀实体书店奖励最高不超过30万元。

此外，海淀区同步制定并下发了《2020年实体书店建设工作方案》，按照分类建设的原则，通过新建、搭载、增设等形式推动辖区实体书店建设，计划年内新开116家实体书店。其中，新建特色实体书店主要分布在大街干线、商业中心、产业园区、高校校园、学校周边、景区周边、社区、大型市民文化活动广场周边、交通枢纽等区域，以图书销售为主，辅以轻食、文创产品销售等配套服务。

另外，海淀区将推动便民超市、电商服务站、邮政网点、咖啡厅、茶馆等商业场所增设图书零售业务，服务面积超过20平方米。同时鼓励旅游景区、星级酒店、博物馆等文化空间升级文化服务，打造集阅读学习、展示交流、聚会休闲、创意生活等功能于一体的复合式文化体验消费空间。

(责编：冯粒、曹昆)