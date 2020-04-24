原标题：31省份一季度人均消费数据：9省份超全国，沪京浙居前三

中新经纬客户端4月24日电(张猛)日前，国家统计局公布了31省份一季度人均消费支出，哪个省份最能“买买买”？又有哪些新的消费亮点？

资料图 中新经纬 张猛 摄

9省份人均消费支出超全国

数据显示，一季度，全国居民人均消费支出5082元。其中，烟酒、居住、交通通信消费支出占比位居前三，分别为33.6%、24.4%、11.9%。

从各省份来看，共有上海、北京、浙江、天津、广东、江苏、福建、重庆、湖南等9省份居民人均消费支出超全国。

具体来看，上海以10410元人均消费位居全国第一，“买买买”力最强；北京人均消费10003元紧随其后，浙江7891元排名第三。可以看到，前两名上海、北京人均消费支出尤为接近。

国家统计局住户调查办公室主任方晓丹表示，虽然疫情对居民的商品和服务消费造成了较大冲击，但线上消费和健康消费增长较快，新的消费形态优势显现。一季度，全国居民通过互联网购买商品或服务的次数同比增长21.2%。

北京大学国民经济研究中心主任苏剑接受中新经纬客户端采访时指出，网络消费以其便捷的购物方式填补了居家隔离期购物难的空缺，使得一季度很多平时的线下消费转移到线上消费，带动了一季度线上消费的显著上涨。从具体消费类别来看，电商直播、服务消费火热，说明新兴消费潜力巨大。

消费券掀起“买买买”热潮

3月份以来，全国多地纷纷加入发放消费券行列，作为较早推出消费券的城市，杭州市商务局的统计数据显示，截至4月16日24:00，兑付政府补贴3.21亿元，前四轮消费券带动杭州消费34.22亿元。

4月17日，国家统计局国民经济综合统计司司长、新闻发言人毛盛勇在一季度国民经济运行情况新闻发布会上表示，从浙江、江苏的一些地方来看，推出消费券政策以后，对于扩大当地的居民消费、扩张市场起到了比较好的作用。

苏剑认为，消费券的发放主要起到短期的刺激消费需求增长的作用。与简单的增加低保收入者的补贴相比，更为精准、有针对性的带动了部分产品消费需求的增长。

民生银行研究院高级研究员应习文也指出，发放消费券，可使所有居民均能享受到福利，消费券应该尽可能争取到财政补贴与商家让利的协同参与。同时，消费券的规则应该简单易懂，多一点透明，少一点套路，让消费者感受到诚意。

未来如何更好促进消费？

各地为了促进消费，使出各种“大招”。

4月23日，上海正式出台《关于提振消费信心强力释放消费需求的若干措施》，并宣布即将举办“五五购物节”。

4月17日，在第84场北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市委宣传部副部长徐和建表示，北京要做好五一假期消费引导，推进传统商场转型升级，促进餐饮消费，有序放开文体活动。

谈到如何促进消费，苏剑建议，适当的减免企业的税负以减轻企业的负担，增加消费市场的供给。对于汽车消费的刺激作用，除了减免汽车购置税外，还可以通过对高速路、桥等费用减免，增加小区、写字楼等停车场所基础设施投资等措施来减少开车成本促进汽车消费。长期来看，需要进一步完善法制市场环境以保障消费者和供应商的长期利益。

在应习文看来，当前促进消费，消费券只是短期手段之一，建议要和其他促销费政策叠加，才能发挥更大作用，包括一些地方酝酿推出的2.5天弹性休息日，以及稳增长、稳就业等长效政策等。

(责编：冯粒、曹昆)