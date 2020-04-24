西藏今年力争实现60万农牧民转移就业

本报拉萨4月23日电 （记者袁泉）记者从西藏自治区人社部门获悉：西藏坚持把增加农牧民收入作为核心目标，拓宽就业渠道，加强农牧民技能培训和致富带头人培养，增强农牧民就业创业能力，促进农牧民持续增收，今年预计完成10万名农牧民培训任务，实现转移就业60万人，劳务收入42亿元，确保农村居民人均可支配收入年均增长13%以上。
今年，西藏将以发展青稞、牦牛、蔬菜、藏羊、藏猪、奶业、饲草七大产业为重点，拓宽就业渠道，扩大岗位容量。围绕交通、水利、能源、社会民生、乡村振兴等重点领域，加快补齐基础设施短板。
为做好市场需求和人力资源供应的匹配对接，西藏将由人社部门组织项目建设单位和行业主管部门按照分级原则，整理项目和企业的用工数量、技能要求、项目分布、工资待遇等逐级上报、统一发布。对极高海拔生态搬迁、乡村振兴、边境小康村建设、脱贫攻坚等项目中的小型基础设施工程，按照以工代赈模式实施，使农牧民通过劳动获得报酬。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】