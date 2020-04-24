原标题：西藏今年力争实现60万农牧民转移就业

本报拉萨4月23日电 （记者袁泉）记者从西藏自治区人社部门获悉：西藏坚持把增加农牧民收入作为核心目标，拓宽就业渠道，加强农牧民技能培训和致富带头人培养，增强农牧民就业创业能力，促进农牧民持续增收，今年预计完成10万名农牧民培训任务，实现转移就业60万人，劳务收入42亿元，确保农村居民人均可支配收入年均增长13%以上。

今年，西藏将以发展青稞、牦牛、蔬菜、藏羊、藏猪、奶业、饲草七大产业为重点，拓宽就业渠道，扩大岗位容量。围绕交通、水利、能源、社会民生、乡村振兴等重点领域，加快补齐基础设施短板。

为做好市场需求和人力资源供应的匹配对接，西藏将由人社部门组织项目建设单位和行业主管部门按照分级原则，整理项目和企业的用工数量、技能要求、项目分布、工资待遇等逐级上报、统一发布。对极高海拔生态搬迁、乡村振兴、边境小康村建设、脱贫攻坚等项目中的小型基础设施工程，按照以工代赈模式实施，使农牧民通过劳动获得报酬。

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