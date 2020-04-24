原标题：天津推动传统实体书店向智慧书店转型

本报天津4月23日电 （记者龚相娟）2020书香天津·全民阅读暨中小学生“绿书签行动”系列活动，于4月23日世界读书日通过网络直播启动。

活动连线实体书店、农家书屋、城市书吧阅读新空间、图书馆等，回顾2019年书香天津·全民阅读系列活动的精彩瞬间。今年全民阅读活动的主题是“云端阅读 智慧阅读”。活动将推出示范书屋评选活动、新媒体网络直播课堂、“扶贫攻坚·看城乡新貌”“我的书屋书吧·我的梦”青少年阅读实践活动、最美书店评选等活动，引领社会阅读风尚。为应对疫情对实体书店影响，天津鼓励网上售书，协调引导实体书店，利用线上平台，进行智能化、数字化改造。活动期间，天津将组织市新华书店鼓楼24小时智慧书店会同河东区、东丽区、西青区等智慧书房开展“智慧书店（房）点亮智慧城市之光”主题阅读活动，引导天津实体书店积极参与运用网络服务开展线上销售活动，推动传统实体书店向智慧书店转型。

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