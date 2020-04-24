原标题：驻村要助村 扶贫求精准

自去年5月任贫困村四川省眉山市丹棱县万年村驻村第一书记以来，刘强早已习惯了整日的忙碌。“村民的事无关大小，村民信任我才会找我，所以累点苦点都值得。”刘强说，通过与乡亲们近一年时间的朝夕相处，他早已融入万年村这个“大家庭”，能够力所能及为大伙办实事，也是一件幸福事。

虽然不是本地人，但现在的刘强已成为万年村“百事通”。自任驻村第一书记以来，刘强花大量时间入户走访，第一时间摸清吃透村情，尤其对33户建档立卡贫困户进行精准摸底，快速熟悉脱贫攻坚各项政策，并寻求正确路径将政策落地到万年村。

刘强记得，刚到村上时，正是采茶的时节，村民大多早上四五点钟出门采茶，一直忙到晚上七八点钟才会回家。“白天根本见不到人，走访只能安排在晚上。”刘强说，白天，他就尽快熟悉村情，晚上则挨家挨户入户走访，做到不漏一户一人。

“经常晚上10点还在农户家里入户走访。”最终，刘强用两个多月时间，将整个万年村走访了一遍，并对村民的家庭状况、致贫原因、亟待解决的问题进行详细了解，写在本上，记在心里。就这样，通过走访，刘强全面掌握了村里发展急需、村民生活急盼的第一手材料。

在刘强看来，村上最急需解决的问题仍然是产业发展后劲不足。经过一番深思熟虑后，刘强决定与村两委一道，大力发展集体经济，开辟农旅融合新路，多条腿走路，多渠道增加收入，带领村民增收致富，齐奔小康。

制定好了“规划图”，更需要“施工图”。如何有效发挥现有村级资源，助力万年村更好更快发展？显然对于眼下的万年村而言，“转型升级”成了当务之急。

如何转型升级？首先要找对路子，“里子”和“面子”两手抓。据刘强介绍，刚到村上他就接手了“道德超市”在万年村的落地。他第一时间细化方案，最终在5月底迎来了超市开张。

有别于其他超市，“道德超市”明确将生活垃圾治理、户厕改造、湿地池建设、庭院改造、清河行动、畜禽粪污治理等纳入积分项，并单设了家庭整洁类1星、2星、3星专项积分项，创新村民自治形式，调动村民参与集体建设的积极性。

如今，村民们的内生动力得到了充分激发，干劲十足。万年村“里子”得到了提高，“面子”也同样不能忽视。

集体经济是未来万年村产业发展的重头戏，在该村经济发展中扮演着重要角色。刘强与村两委商量，决定将村内原有的集体经济产业园重新规划，整体打包流转给有能力的人，创新发展模式，让集体经济真正发挥作用，成为助农增收的新引擎。

“现在我们还在村内打造了绿化景观节点，下一步发展重点还有乡村旅游。”刘强说，未来他还打算借力村内已发展产业，走农旅融合产业发展之路，进一步增加产业附加值，激活万年村乡村振兴发展活力，带火乡村旅游。

今年受疫情影响，落实脱贫任务、抓紧农业复产，刘强更没有松劲。

立春过后，为抓紧时间恢复春耕备耕工作，他积极组织协调春耕物资，引导村民在做好防护的前提下开展春耕生产，并及时与扶贫部门对接，做好疫情防控工作的同时，关注建档立卡贫困户及贫困人员，研究2020年具体脱贫工作项目内容，为打赢脱贫攻坚收官战，谋划“金点子”。

作为驻村第一书记，刘强的驻村工作得到了认可。前不久，他被四川省委组织部拟表彰为全省优秀第一书记。在刘强心里，要做好驻村工作，需要的就是敢做、敢干，只有一件一件地干在实处，把脱贫和乡村振兴工作做真、做好、做实，群众才会更加支持。

(责编：任妍、杨曦)