原标题：网上广交会将为参展企业开设全天候网上直播间

本报广州4月23日电 （记者李刚）记者23日下午从广交会组委会获悉：第127届广交会（“网上广交会”）招商招展工作总体进展顺利，举办方将为每一家参展企业开设全天候网上直播间。

第127届广交会已向曾经到会的40余万家境外采购商发出邀请，还将通过广交会境外合作伙伴、重要国际工商机构、跨国采购企业等开展精准招商；也将通过多种渠道、多种方式，积极邀请往届由于时间或旅行成本等因素无法到会的客商，努力吸引更多国际采购商参会，为企业拿订单、保市场创造有利条件。同时加大国内采购商邀请力度，扩大专业采购商邀请范围，积极扩大进口，促进外贸企业出口转内销。

第127届广交会参会采购商和参展企业将在为期10天的交易会期间进行高频互动、充分交流，举办方将加强线上服务，为交易双方提供诚信背景信息，在网上复制实体展双方互信的贸易洽谈环境；为对接平台提供多语言翻译支持，方便采购商与参展商沟通；同时将为每一家参展企业开设全天候网上直播间，既可以面对面洽谈，也可以进行宣传推广。

(责编：任妍、杨曦)