原标题：甘肃四建创新投资经营模式 打造区域经济引擎

区域经济在国民经济体系中有着举足轻重的地位和无可替代的重要作用，甘肃建投及四建集团所引领的区域经济合作项目在张掖地区的落地，为甘肃省政企合作、区域协同发展增添了新的动力。

标准先行，二次经营

2019年年底，由甘肃省四建集团建设的张掖第二人民医院项目荣获全国建筑工程装饰奖，一时间让大众视线又一次的聚焦到了这个地区。

标准化管理便是该项目的“秘密武器”。项目伊始，四建集团就确定了“以现场保市场”、“向安全要效益”的经营策略。二级门禁系统、安全教育机制、标准化防护、进出场人员管理信息公示、远程监控系统、安全培训体验区等多项举措更是保证了项目在标准化的道路上稳健快行。

项目上的标准化管理，提高了防护设备料的使用率，无形中降低了设备材料的使用成本;样板引路标准化施工，不仅提高了工程质量、观感，更是提高了工作效率、进度，同时极大的促进了项目的节能降耗;标准化管理让项目的从业人员的凝聚力更强，正是这些“台前幕后”的四建人在项目上无私的奉献，才让这个项目能够高质量的完成;标准化管理带来的“流量效应”，引来了社会多方关注，成为了当地大流量IP之一，而“流量”就是效益，为四建集团参与张掖快速发展建设夯实了基础。

责任担当，诚信经营

2016年，四建集团承建了山丹培黎国际学院项目，30天完成上级交办建设节点任务，确保了“首届丝绸之路(敦煌)国际文化博览会”的顺利召开，当时建设也面临巨大的困难和挑战，道路不通、水电不通就像是“家常便饭”，时间紧迫，困难诸多，已然吓退很多建筑同行，但关键时刻甘肃建投奋力承担，四建集团更是人、才、机、具全力配合，坚守阵地，在施工组织设计上下足了功夫，反复优化施工方案，倒排施工计划，挂图作战、立体施工、交叉作业、环环紧扣、步步紧逼，确保了各节点任务圆满完成。

“关键时刻敢打硬仗、能打硬仗”是四建集团在张掖人民及省委政府留下的“建投印象”，勤劳勇敢的“四建人”在“诚信”上从不妥协，用信誉经营品牌，从而用自身实力与行动巩固了甘肃建投和四建集团的社会影响力与品牌公信力。

投资引领，多元经营

“我们不仅仅是建设者，我们更是投资者”。这是每一位四建人在说到张掖智能制造产业园的时候，都会引用四建集团党委书记、董事长胡岩同志在职代会上的讲话内容。

这不仅仅是信心的提升，更是企业转型升级高质量发展带来的文化自信。打造“一带一路”、“五个制高点”、培育“十大生态产业”是甘肃省委省政府提出的发展战略规划，四建集团紧跟国家和省委省政府政策落实项目对接，在之前打下的良好口碑基础上，充分调研、主动谋划并积极与张掖市政府对接，采用EPC+F模式，由甘肃建投四建集团投资建设并运营，与张掖市甘州区物投公司合资成立甘肃建投甘州产业发展有限公司，共同出资建设张掖智能制造产业园项目。

目前该项目已经进入了3期的建设阶段，前两期建设已经投入使用，并且成功入驻前沿科技企业近30家，每月有数以万计的产品销往印度、苏丹、摩洛哥、坦桑尼亚、埃及、阿联酋等国家，甚至机器人“创创”也在四建集团的大力宣传下成为了爆款“网红”，成为了观摩调研的必经之路。又进一步打响了建投品牌，吸引更多的优质厂商入住，形成了良性循环。

甘肃四建全面总结分析我国区域经济发展和布局取得的成效，进而立足于适应新时代高质量发展的战略要求，展望开启全面建设美好甘肃，建设社会主义现代化国家新征程的目标愿景，形成“标准化”、“科学化”的应对策措施，对于进一步形成高质量的区域经济布局具有重要意义。

(责编：任妍、杨曦)