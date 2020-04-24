原标题：薄地托管出高产

“今年春耕可忙坏了，好种子、好化肥，还得配上好技术，乡亲把地托给咱，咱得给人家种好喽！”荣河镇孝斌农业机械服务专业合作社带头人李孝斌信心满满。

这些年，随着农村进城务工人员增加，“谁来种地”问题亟待破解。山西省开展农业生产托管项目试点，农民把地托管给新型经营主体，当上“甩手掌柜”。李孝斌的专业合作社是万荣县农业生产托管试点主体之一。今年，托管给他的户数、土地数量都增加了不少，乡亲们为啥这么信任他？

从种到收全包圆，亩产翻番收入看涨

“村北小麦的亩产超过村南了”，这事儿在荣河镇中里庄村绝对算得上“重磅新闻”。

在中里庄村，受地力、地形等因素影响，村南的地一直优于村北。正常年景，村南一亩地能打小麦800到900斤，村北的地也就收个500斤左右。

如今，这个差距却被逆转了。村北的小麦亩产普遍破了1000斤，最高亩产达到了1400斤。“逆袭”的秘诀就在于这些地享受了从种到收全程“保姆式”服务。

“小麦生长全过程实行‘五统一’：合作社统一采购种子、化肥、农药，统一组织耕种，统一进行病虫害防治，统一组织收获运输，统一进行秸秆还田。”李孝斌介绍，“每亩地给360元服务费，就啥也不用管了，你的地我来种，管理归我，粮食归你。”

“从春到秋，从种到收，省事儿又省心，收入还增加了不少。”69岁的李允敬把十几亩麦地全都“托管”给了李孝斌。

增加的收入打哪儿来的？李允敬算账，去年全程托管的小麦亩产达460公斤，比普通管理的小麦增产85公斤，这就增收了187元。“这还没算每亩100元补贴呢。”

“对合作社来说，规模上去了，我们种子化肥农药这些农资采购成本也低了，全算下来亩均减少投入45元。节本也是增效啊。”李孝斌说，“这些收益源自先进的种植技术和集约化管理。”

目前，李孝斌的合作社全程托管小麦3500亩，直接带动相关农户增收80多万元。

多赢模式呼唤更多专业的经营主体

李孝斌有一个微信群，里面都是把土地托管给合作社的农户：开春时，种什么品种、上什么肥、用什么药，各种优缺点说得清清楚楚；到秋天，投入产出算细账，农户要多少小麦、多少白面、多少现金，算得明明白白，并及时兑现，大家合作得非常愉快。

“托管实现了从一家一户的传统生产到规模连片经营，加上统一、科学的管理和有效的病虫害防治，农业增产增效是必然结果。”万荣县农业农村局副局长林晓光说：“这种‘保姆式’全托管解放了农村劳动力，尤其适用于‘空心化、空巢化、老龄化’现象明显的乡村，有助于解决外出务工人员的后顾之忧，实现了‘你在外安心打好工，我在家帮你种好田’的效果。”

好模式推广起来并非没有制约。“目前，农村缺少优质、专业、有实力的农业生产托管主体是最大瓶颈之一。”林晓光认为：“这需要相关部门、基层组织大力扶持。”

林晓光建议，政府相关部门加强对托管农业生产模式的管理和指导，明确托管双方的权利责任和服务质量，切实维护好托管双方的合法权益。与此同时，畅通县乡基层农业科技推广服务部门与托管主体的对接渠道，实现“零距离”的高效衔接，让先进的农业种植技术快速、高效地大规模推广，提升托管主体的科学生产能力。

尝到甜头的农户主动要求李孝斌的合作社把玉米种植也“托管”了。目前，合作社已经接手了1200亩的玉米全托管。李孝斌正摩拳擦掌，准备大干一场。

(责编：任妍、杨曦)