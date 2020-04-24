人民网>>财经

山西万荣县“田保姆”的作业面积越来越大

地托管出高产

刘鑫焱

2020年04月24日08:56  来源：人民网-人民日报
 
原标题：薄地托管出高产

　　“今年春耕可忙坏了，好种子、好化肥，还得配上好技术，乡亲把地托给咱，咱得给人家种好喽！”荣河镇孝斌农业机械服务专业合作社带头人李孝斌信心满满。

　　这些年，随着农村进城务工人员增加，“谁来种地”问题亟待破解。山西省开展农业生产托管项目试点，农民把地托管给新型经营主体，当上“甩手掌柜”。李孝斌的专业合作社是万荣县农业生产托管试点主体之一。今年，托管给他的户数、土地数量都增加了不少，乡亲们为啥这么信任他？

　　从种到收全包圆，亩产翻番收入看涨

　　“村北小麦的亩产超过村南了”，这事儿在荣河镇中里庄村绝对算得上“重磅新闻”。

　　在中里庄村，受地力、地形等因素影响，村南的地一直优于村北。正常年景，村南一亩地能打小麦800到900斤，村北的地也就收个500斤左右。

　　如今，这个差距却被逆转了。村北的小麦亩产普遍破了1000斤，最高亩产达到了1400斤。“逆袭”的秘诀就在于这些地享受了从种到收全程“保姆式”服务。

　　“小麦生长全过程实行‘五统一’：合作社统一采购种子、化肥、农药，统一组织耕种，统一进行病虫害防治，统一组织收获运输，统一进行秸秆还田。”李孝斌介绍，“每亩地给360元服务费，就啥也不用管了，你的地我来种，管理归我，粮食归你。”

　　“从春到秋，从种到收，省事儿又省心，收入还增加了不少。”69岁的李允敬把十几亩麦地全都“托管”给了李孝斌。

　　增加的收入打哪儿来的？李允敬算账，去年全程托管的小麦亩产达460公斤，比普通管理的小麦增产85公斤，这就增收了187元。“这还没算每亩100元补贴呢。”

　　“对合作社来说，规模上去了，我们种子化肥农药这些农资采购成本也低了，全算下来亩均减少投入45元。节本也是增效啊。”李孝斌说，“这些收益源自先进的种植技术和集约化管理。”

　　目前，李孝斌的合作社全程托管小麦3500亩，直接带动相关农户增收80多万元。

　　多赢模式呼唤更多专业的经营主体

　　李孝斌有一个微信群，里面都是把土地托管给合作社的农户：开春时，种什么品种、上什么肥、用什么药，各种优缺点说得清清楚楚；到秋天，投入产出算细账，农户要多少小麦、多少白面、多少现金，算得明明白白，并及时兑现，大家合作得非常愉快。

　　“托管实现了从一家一户的传统生产到规模连片经营，加上统一、科学的管理和有效的病虫害防治，农业增产增效是必然结果。”万荣县农业农村局副局长林晓光说：“这种‘保姆式’全托管解放了农村劳动力，尤其适用于‘空心化、空巢化、老龄化’现象明显的乡村，有助于解决外出务工人员的后顾之忧，实现了‘你在外安心打好工，我在家帮你种好田’的效果。”

　　好模式推广起来并非没有制约。“目前，农村缺少优质、专业、有实力的农业生产托管主体是最大瓶颈之一。”林晓光认为：“这需要相关部门、基层组织大力扶持。”

　　林晓光建议，政府相关部门加强对托管农业生产模式的管理和指导，明确托管双方的权利责任和服务质量，切实维护好托管双方的合法权益。与此同时，畅通县乡基层农业科技推广服务部门与托管主体的对接渠道，实现“零距离”的高效衔接，让先进的农业种植技术快速、高效地大规模推广，提升托管主体的科学生产能力。

　　尝到甜头的农户主动要求李孝斌的合作社把玉米种植也“托管”了。目前，合作社已经接手了1200亩的玉米全托管。李孝斌正摩拳擦掌，准备大干一场。

(责编：任妍、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved