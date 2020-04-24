乡村旅游，要土味更要品位

让人们记得住乡愁，有乡村特色和魅力，这样的乡村旅游项目才有更长久的生命力
伴随消费升级，近年来不少地方文化搭台、旅游唱戏，结合乡村实际，深挖文化精髓，推出一大批有浓郁乡土特色的旅游项目，不仅满足了人民日益增长的美好生活需要，也成为乡村振兴的重要产业。
在乡村旅游蓬勃发展的背后，也要看到，有的地方一味地追求“土味”，形式千奇百怪，内容荒诞离奇，扭曲了乡土文化的价值，给产业健康发展带来了负面影响。这样的现象，必须加以纠正。
诚然，乡村旅游要有乡土味，但更要有品位。有文化内涵和深厚积淀，让人们记得住乡愁，有乡村特色和魅力，这样的乡村旅游项目才有长久生命力。
乡村旅游的品位源自传统文化元素。从某种程度看，传统文化既是乡村旅游的资源和品牌，又是乡村旅游的根基和灵魂。在旅游中融入传统文化元素，能更加吸引游客、留住游客，激活乡村旅游发展的内生动力。在这方面，湖南岳阳的君山和安徽黟县的西递作出了有益探索。君山岛不仅风光秀丽，人文典故更是别具一格，娥皇、女英二妃墓，讲述攀竹痛哭的传说，柳毅亭诉说柳毅传书的民间爱情故事，当地依托这些文化素材，精心打造以爱情为主题的旅游项目，一年四季，游人如织。而在古村落西递，游客看的是古民居、古祠堂和古牌坊，“书诗经世文章，孝悌传为报本”“读书好营商好效好便好，创业难守成难知难不难”等对联被广为传播，人们在这里，看水幕电影讲述徽商故事，品“一青二白”的“包公菜谱”，用当地人的话说：“到西递旅游，有一种穿越时空、找回乡愁和接受传统文化洗礼的感受。”正是这些传统文化的魅力，让乡村旅游有了别具特色的吸引力，引来了八方游客。
让乡村旅游更有品位，继承和发扬乡土文化是应有之义。乡土文化既是一方水土独特的精神创造，又是人们难忘的乡土情感的寄托，更有永不过时的文化资源和文化基因。因此，保持乡土文化的土味，传承乡土文化的特色，是非常必要的。但是，不能因此把乡土文化固化起来，甚至以土卖土和借土生丑，使乡土文化成为落后文化的代名词。我们应该在尊重历史和保持乡土文化基因前提下，取其精华，去其糟粕，不断赋予其新的时代内涵，使乡土文化在乡村旅游中既“土”得有娱乐趣味，又“土”得有文化底蕴；既“土”得有地方特色，又“土”得有时代新意，进而推动乡村旅游高质量发展，促进乡村振兴，让人们在对乡土文化的追寻中，不仅得到心灵的放松和净化，而且获取文化的归属和自豪。
如此，这样浓浓的“土”味就能承载人们的乡愁、陶冶人们的情操，增强文化自信、凝聚奋进力量。这样的乡村旅游，才是货真价实的土味所在和人们乐享的品位所求。
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