原标题：水利发展资金，中央财政下达25亿元

本报北京4月23日电 （记者王浩）水利部、财政部日前公布第一批55个水系连通及农村水系综合整治试点县名单。中央财政将采取先建后补、奖补结合的方式予以适当支持，实施期限为2020—2021年。目前已下达中央财政水利发展资金25亿元。

2019年10月，水利部、财政部联合启动水系连通及农村水系综合整治试点工作，通过竞争立项、专家技术审核，最终确定55个试点县名单。水利部、财政部将指导试点县通过河湖清障、清淤疏浚、生态护坡、水源涵养、水系连通，以及污染源控制、河湖管理等系统治理措施，解决农村水系存在的淤塞萎缩、水污染严重、水生态恶化等突出问题，恢复河湖功能，改善人居环境，打造一批各具特色、示范引领强的县域综合治水样板，建设水美乡村，以增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

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